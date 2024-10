Ethiopie: Ethiopian Airlines a lancé une nouvelle ligne vers Port Soudan

Addis Abeba — Ethiopian Airlines a annoncé aujourd'hui le lancement d'une nouvelle ligne de vol quotidienne vers Port Soudan.

Le PDG du groupe Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew, a noté que le lancement du vol quotidien de passagers vers Port Soudan marque la 62e destination de la compagnie aérienne en Afrique, soulignant son engagement à étendre son vaste réseau en Afrique.

Le nouveau vol reliera le peuple soudanais et Port Soudan à l'Éthiopie et au reste du monde et contribuera au développement économique de Port Soudan et favorisera les liens interpersonnels, le commerce, le tourisme et la diplomatie, a-t-il indiqué.

Selon Ethiopian Airlines, la nouvelle ligne offrira des options de voyage fluides aux passagers voyageant entre l'Éthiopie et le Soudan, ainsi que la connexion des voyageurs de l'ensemble du vaste réseau d'Ethiopian Airlines à cette importante ville portuaire de la mer Rouge.

L'introduction de ce service souligne l'engagement d'Ethiopian à répondre aux besoins évolutifs du marché africain et à contribuer au développement économique du continent.

En reliant Port Soudan à son vaste réseau mondial, Ethiopian Airlines vise à ouvrir de nouvelles opportunités pour les entreprises, les voyageurs et les communautés, en favorisant la collaboration transfrontalière et les échanges culturels.

Le vol inaugural, ET350, partira d'Addis-Abeba à 11h00 et arrivera à Port Soudan à 12h15. Le vol de retour, ET 351, quittera Port Soudan à 14h15 et reviendra à Addis-Abeba à 17h30.

Les deux vols seront opérés par l'avion Boeing 737 Max à la pointe de la technologie, garantissant un voyage confortable et fiable.