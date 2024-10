Maroc: Agadir - Inauguration de l'Institut national thématique de recherche en eau

Agadir — L'Institut national thématique de recherche en eau (INTR-Eau) a été inauguré, lundi à Agadir, lors d'une cérémonie présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Abdellatif Miraoui.

Cet Institut est le premier d'une série d'Instituts nationaux thématiques conçus dans le but de fédérer les talents et les ressources, afin d'aligner la recherche scientifique sur les grandes priorités nationales.

La mise en place de l'INTR-Eau dans la région de Souss-Massa démontre la richesse de l'écosystème régional marqué par un réseau dense de scientifiques de l'Université Ibn Zohr dans le domaine de l'eau et refléte l'engagement actif des acteurs professionnels locaux, et ce dans le sillage de la mise en service d'une série d'infrastructures techniques de premier plan, telles que la station de dessalement d'eau de mer à Chtouka et les stations de traitement des eaux usées.

Cet écosystème offre également un espace idoine pour l'INTR-Eau pour proposer des solutions aux problématiques de l'eau auxquelles est confronté le Royaume et accélérer leurs valorisations auprès du tissu socio-économique.

Le noyau scientifique de l'INTR-Eau est composé de plusieurs structures de recherche universitaires et non universitaires, au regard de leurs productions et leurs réseaux scientifiques. Il compte dans cette phase près de 150 enseignants chercheurs et plus de 250 doctorants.

%

Cet institut, le premier du genre au niveau national vise à fédérer les forces scientifiques pour une recherche d'excellence au service des priorités nationales.

Dans ce cadre, le Plan national d'accélération de la transformation de l'écosystème de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation (PACTE ESRI 2030), prévoit la restructuration de la recherche scientifique notamment autour d'Instituts nationaux thématiques de recherche, alignés sur les priorités nationales et ouverts à l'international, avec une focalisation sur les domaines répondant aux enjeux de souveraineté.

L'INTR permet aussi de fédérer les structures de recherche marocaines de haut niveau dans une entité de référence nationale agile et de développer une recherche scientifique et technologique d'excellence dans les thématiques, étroitement alignées sur les priorités nationales, ainsi que de maximiser l'impact de la recherche scientifique et de l'Innovation sur l'économie et la société.

La création de l'INTR est le fruit d'une démarche de co-construction ambitieuse, associant acteurs et utilisateurs finaux, pour garantir une réponse précise aux besoins de chaque domaine.

L'INTR a le statut d'un Groupement d'intérêt Public (GIP), permettant ainsi une fédération des structures de recherche performante dans le domaine, implantées au sein de leurs institutions, tout en offrant une meilleure gestion administrative et financière.

En outre, l'Institut national thématique de recherche en eau a pour objectifs de catalyser les efforts et mutualiser les ressources pour répondre aux problématiques de l'eau.

L'INTR-Eau s'érige en entité fédératrice de l'effort national dans le domaine de la recherche scientifique et de l'innovation dans le domaine de l'eau.

Il a pour missions de renforcer la coordination et de mobiliser les synergies entre les structures de recherche très actives dans le domaine de l'eau au niveau national, en vue d'impulser la R&D, l'innovation et le transfert technologique dans ce domaine vital et d'asseoir, in fine, les bases d'une gestion durable et efficiente des ressources hydriques, au profit de la société et de l'économie.

La cérémonie d'inauguration de cet Institut s'est déroulée en présence notamment du Directeur des aménagements hydrauliques à la Direction Générale de l'Hydraulique ministère de l'Équipement et de l'Eau, Abdelkebir El Alouaoui, du Directeur général de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE), Tarik Hamane, de la Directrice Générale Adjointe en charge du Pôle Gouvernance & RSE Groupe chez Bank Of Africa, Houda Sbihi et des présidents des 12 Universités publiques, ainsi que de nombreuses personnalités représentant notamment les institutions partenaires.