Maroc: L'UIP salue les 'progrès' accomplis à l'Association des secrétaires généraux de Parlements sous présidence marocaine

Genève — Des dirigeants de l'Union interparlementaire (UIP) ont salué, lundi soir à Genève, les progrès accomplis par l'Association des secrétaires généraux de Parlements (ASGP) durant la présidence marocaine, en la personne du secrétaire général de la Chambre des représentants, Najib El Khadi, dont le mandat de trois ans s'achève cette semaine.

"Je tiens à rendre hommage au président de l'ASGP, M. Najib El Khadi, qui, je le sais, a joué un rôle clé dans le développement de l'association au cours des dernières années", a déclaré la présidente de l'UIP, présidente de l'UIP, Tulia Ackson, lors d'une cérémonie marquant le 85è anniversaire de cette association qui regroupe les secrétaire généraux de plus de 150 pays.

"Les réalisations que nous célébrons ici aujourd'hui sont, je n'en doute pas, le fruit de son dévouement", a ajouté Mme Ackson lors de cet événement qui s'est tenu à l'occasion de la 149è Assemblée de l'Union interparlementaire (13-17 octobre).

De son côté, le Secrétaire général de l'UIP, Martin Chungong, a remercié M. El Khadi pour "le travail qu'il a abattu en tant que président de cette importante institution au sein de l'Union interparlementaire".

"Il y a pas mal de choses et de progrès qui ont été réalisés grâce à son leadership et j'aimerais lui rendre cet hommage au terme de son mandat", a-t-il déclaré à la MAP, en marge de la cérémonie.

M. Chungong a dit constater que sous la présidence de M. El Khadi, "l'association a pris une envergure et ampleur mondiale et incarné la diversité des différents systèmes", exprimant le vœu de voir ceux qui prendront le relais "bâtir sur les fondations qu'il a jetées pour que cette association continue de servir la communauté parlementaire mondiale".

Dans son allocution inaugurale, M. El Khadi a affirmé que la célébration du 85è anniversaire de l'Association est "un moment privilégié" qui permet de se remémorer de l'histoire riche de l'ASGP mais également de rendre hommage à "l'esprit de coopération et de solidarité" qui unit les membres de cette structure depuis sa première réunion, en août 1938 à La Haye.

"L'ASGP nous permet de constater que nous sommes tous confrontés aux mêmes enjeux qui nécessitent l'utilisation de notre matière grise planétaire collective afin de répondre aux défis du parlementarisme d'aujourd'hui", a-t-il souligné d'emblée.

"Il s'agit d'un espace d'échange où nous pouvons partager nos réflexions, nos bonnes pratiques et nos expériences", a ajouté le président sortant de l'ASGP.

L'Association des secrétaires généraux de parlement, qui s'est réunie pour la première fois à Oslo le 16 août 1939, est un organisme consultatif de l'Union interparlementaire et cherche à faciliter les contacts personnels entre les titulaires de la fonction de secrétaire général de toute assemblée parlementaire, que celle-ci soit ou non membre de l'Union.

Les buts de l'Association sont d'étudier le droit, la procédure, la pratique et les méthodes de travail des différents Parlements et de proposer des mesures pour améliorer ces méthodes et pour assurer la coopération entre les services des différents Parlements.

Comme l'UIP, l'ASGP se réunit deux fois par an, en marge des sessions d'automne et de printemps de l'Union interparlementaire.

Outre M. El Khadi, le Maroc est représenté à la 149è assemblée de l'UIP par une délégation de la Section parlementaire marocaine, conduite par le député Omar Hejira (Groupe Istiqlalien de l'Unité et de l'Égalitarisme) et comprenant les députés Mustapha Reddad (Groupe du Rassemblement national des indépendants) et Khaddouj Slassi (Groupe Socialiste Opposition Ittihadi).