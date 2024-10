Sénégal: Justice, sécurité, protection des groupes vulnérables - Le gouvernement décline sa feuille de route

Le gouvernement a présenté sa stratégie nationale de développement, (2025-2029). L'amélioration du service de la justice passera par le renforcement de l'accès à l'information des justiciables, la digitalisation intégrale de l'état civil, l'informatisation du système judiciaire, le renforcement de la justice de proximité́ dans les territoires entre autres. La politique de l'État s'orientera aussi vers la protection des couches vulnérables telles que les femmes et les enfants.

Les actions, pour y parvenir, devront porter sur le renforcement des mesures de lutter contre la violence à l'égard des femmes, la promotion de l'autonomisation économique et le renforcement des droits des femmes, l'amélioration de la prise en charge des enfants en conflit avec la loi et en situation sociale difficile.

L'amélioration du dispositif de sécurité́ intérieure par une meilleure maillage du territoire national par les forces de sécurité́, le renforcement de la surveillance des infrastructures critiques et sensibles, la modernisation des équipements et des infrastructures et la lutte contre la circulation des armes légères et blanches. L'atteinte aux logements décents se fera par la promotion de la construction en hauteur dans les villes épicentres des pôles régionaux, la promotion de logements sociaux efficients et durables et l'investissement dans le logement locatif privé, avec des loyers encadrés et la promotion du partenariat entre les services publics en charge de l'habitat et les promoteurs privés.

Le gouvernement compte aussi développer la surveillance des frontières, l'amélioration des capacités de renseignements des forces de défense et de sécurité́. Le partenariat international, l'acquisition de matériels sont des options préconisées pour lutter contre le terrorisme.

La réforme foncière, quant à elle, se fera par la sécurisation des droits fonciers des populations urbaines et rurales, la promotion des revenus locatifs sur le foncier rural, la facilitation de l'investissement privé dans l'agriculture, le développement des agropoles et partenariats public-privé pour la productivité́ par les services agricoles et la révision du code pastoral.