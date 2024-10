Afrique: Zone Ocde - Les taux d'emploi et d'activité se maintiennent à un niveau record au deuxième trimestre 2024

Les taux d'emploi et d'activité dans la zone Ocde sont restés globalement stables à 70.2 % et 74 % au deuxième trimestre 2024. Selon un communiqué de presse, il s'agit des niveaux les plus élevés depuis 2005 et 2008, respectivement. Des records ont été enregistrés pour ces deux indicateurs dans 13 des 38 pays de l'Ocde, dont l'Allemagne, la France, le Japon et le Mexique.

Le taux d'emploi était supérieur à la moyenne de la zone Ocde (70.2 %) dans les deux tiers des pays de l'Ocde tandis que les taux étaient particulièrement bas au Mexique et en Türkiye. Ce dernier pays, explique-t-on, reste le pays de l'Ocde où le taux d'emploi est le plus bas, à 55.1 %, ce qui constitue néanmoins son niveau le plus haut. Le taux d'emploi a augmenté par rapport au trimestre précèdent dans 18 pays de l'Ocde, les plus fortes hausses ayant été observées en Estonie, en Grèce et en Islande. Le taux d'emploi a baissé dans 5 pays de l'Ocde, les baisses les plus importantes ayant été enregistrées au Costa Rica, en Finlande et en Slovénie.

Au deuxième trimestre 2024, le taux d'activité des travailleurs de l'Ocde âgés de 15 à 64 ans a atteint son niveau le plus élevé de 74 %, avec des records de 67.1 % pour les femmes et 81 % pour les hommes. Le taux d'activité est resté stable dans 20 pays de l'Ocde, a augmenté dans 15 et a diminué en Italie, en Pologne et en Slovénie.

%

En août 2024, le taux de chômage a été globalement stable à 4.9 % dans la zone Ocde, restant inférieur ou égal à 5.0 % depuis avril 2022. Le taux de chômage est resté à des niveaux historiquement bas dans l'Union européenne (5.9 %) et dans la zone euro (6.4 %). Il a été inchangé dans 21 pays de l'Ocde pour lesquels les données d'août sont disponibles, tandis que 4 pays ont enregistré des hausses et 6 autres des baisses. Les données de septembre 2024 montrent que le taux de chômage a été globalement stable à 4.1% aux États-Unis, 0.4 point de pourcentage (p.p.) plus haut qu'en janvier 2024. Néanmoins, le taux de chômage des jeunes de l'OCDE (travailleurs âgés de 15 à 24 ans) a culminé à 11.4 % en août, 0.2 p.p. plus haut qu'en juillet, avec une augmentation de plus de 1.0 p.p. en Autriche et en Lituanie.