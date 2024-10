Sénégal: Pour attirer plus d'investissements étrangers en Afrique - Atidi et Miga signent un partenariat

L'Assurance pour le développement du commerce et de l'investissement en Afrique (Atidi) et l'Agence multilatérale de garantie des investissements (Miga), qui fait partie de la plateforme de garanties du groupe de la Banque mondiale, ont signé un partenariat de trois ans dans le but d'accélérer les investissements directs étrangers en Afrique. Il s'agit du deuxième accord entre les deux organisations visant à optimiser leur impact sur le développement.

Un communiqué rapporte que la collaboration entre les deux organisations s'appuiera sur l'expertise d'ATIDI en matière de des produits d'assurance et de garanties sur le continent africain ainsi que l'expertise et les garanties offertes par la MIGA à travers la plateforme de garantie du Groupe de la Banque mondiale. Le partenariat visera également à améliorer l'efficacité dans la diligence raisonnable des projets conjoints, maximisant ainsi les économies d'échelle et en éliminant les doublant.

Le Directeur général de Atidi note que « faciliter davantage d'investissements pour financer des projets transformationnels est essentiel au développement durable de l'Afrique. Pour Manuel Moses, les solutions d'atténuation des risques proposées par Atidi et Miga sont indispensables pour atteindre cet objectif crucial.

D'après lui, au-delà de la signature de cet accord, il se réjouit d'une collaboration dynamique avec Miga, afin de tirer parti des atouts respectifs de leurs institutions et les mettre au bénéfice du continent.

Pour sa part, Hiroshi Matano confie que leur partenariat avec Atidi leur permettra d'accompagner les pays africains à développer et à reproduire des projets de développement, accélérant ainsi la prospérité. Le vice-président exécutif de la Miga note que cet accord jouera un rôle important en aidant le continent à attirer plus d'investissements étrangers dans des projets de développement clés.

Les deux organisations ont convenu de mettre en place des mécanismes pour mesurer les progrès accomplis et les résultats obtenus, notamment par la publication de rapports sur les projets communs, les nouveaux produits, les capitaux mobilisés et la réduction des délais de traitement des projets. En outre, Atidi et la Miga mèneront des efforts conjoints de marketing, des formations et des séminaires afin de renforcer leur coopération et d'explorer de nouvelles opportunités d'investissement en Afrique.