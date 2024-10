Angola: Le Chef de l'État plaide pour des sanctions plus sévères pour les crimes contre les enfants

Luanda — Le Chef de l'État, João Lourenço, a annoncé mercredi la révision de la législation applicable aux délits contre les mineurs, sanctionnant plus sévèrement ceux qui commettent des actes graves susceptibles de compromettre l'avenir des enfants.

Dans son message sur l'état de la nation, prononcé à l'ouverture de la 3ème session législative de la 5ème législature, João Lourenço a déclaré que la situation de violence contre les enfants est un mal qu'il considère comme grave et qui affecte la société angolaise.

Il a donc estimé que le rôle de la famille dans ce domaine est irremplaçable, compte tenu du nombre de cas de violence commis au sein de la famille.

Le Président angolais a critiqué le fait que des aspects pseudoculturels, traditionnels ou religieux continuent de servir de justification à la violence contre les enfants.

Femme

Concernant l'autonomisation des femmes, le Président a garanti que le Gouvernement continuera à reconnaître et à louer le rôle des femmes dans la société et à soutenir leurs initiatives. Il a déclaré que consolider les mesures prises vers la pleine égalité entre les hommes et les femmes en Angola « n'est pas une faveur, c'est un impératif de justice sociale ».

Le Président angolais a ainsi démontré que les deux éditions déjà réalisées du Prix National Femme de Mérite constituent un bon exemple de reconnaissance du rôle important et irremplaçable de la femme dans la société.

Il a admis que la violence domestique demeure une source de préoccupation, malgré les progrès réalisés. « Nous devons continuer à étudier le phénomène et à appliquer des mesures pour le réduire », a-t-il souligné. Dans ce chapitre, il a fait savoir que la révision de la loi sur la violence domestique est en cours et qu'une consultation publique à ce sujet a déjà été réalisée.

Jeunesse

Le titulaire du pouvoir exécutif a déclaré que le Gouvernement continuera à investir dans la jeunesse, en créant les bases de sa formation, tant académique que professionnelle, afin qu'elle soit à la hauteur des défis du pays.

Nos jeunes sont le plus grand atout de notre pays, et ils doivent donc mériter de plus en plus d'espace d'insertion et plus d'opportunités pour réaliser leurs rêves, et leur activité positive doit continuer à mériter notre meilleure attention.