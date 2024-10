Angola: Le marché du travail absorbe plus de 200 mille personnes

Luanda — Deux cent 92 mille 689 personnes ont bénéficié d'emplois nets en Angola ces dernières années, grâce aux mesures de stimulation de l'économie, a annoncé mardi, à Luanda, le Président de la République, João Lourenço.

En transmettant le message sur l'état de la nation, à l'Assemblée nationale, l'homme d'État a déclaré que l'Exécutif mettait en oeuvre l'Agenda national pour l'emploi pour améliorer l'approche du phénomène du chômage et, ainsi, améliorer la coordination de diverses initiatives publiques et privées.

João Lourenço a souligné que, dans ce sens, le Fonds National pour l'Emploi a été institutionnalisé, avec un budget initial de 21 milliards de kwanzas, pour soutenir les initiatives les plus diverses. Il a indiqué qu'au premier semestre 2024, le taux de chômage dans le pays était d'environ 22,2 pour cent.

Formation Professionnelle

A l'occasion, le titulaire du Pouvoir Exécutif a affirmé que l'Exécutif continue à investir dans la formation professionnelle des jeunes, c'est pourquoi, cette année, il a augmenté le nombre de centres professionnels de 1.313 à 1.646. Il a annoncé l'entrée en activité du CINFOTEC dans la province de Huambo et des centres intégrés d'emploi et de formation professionnelle de Moçâmedes (Namibe) et Cuito (Bié).

%

Il a dit qu'il était déjà posé la première pierre pour la construction du CINFOTEC dans la province de Cabinda. Il a ajouté qu'entre 2023 et le premier semestre 2024, 152 mille 465 citoyens ont été formés, en majorité des jeunes, dont 80 pour cent pendant la durée de l'offre publique. Il a mentionné que 11 mille 348 jeunes ont bénéficié d'actions de formation, de microcrédits et de kits professionnels pour soutenir et promouvoir l'auto-emploi.

Il a souligné que 3.343 jeunes ont été envoyés au programme de stages professionnels et que 1.283 cartes professionnelles ont été délivrées dans les différents secteurs de l'activité économique. Il a réitéré l'accent continu de l'Exécutif sur la jeunesse, afin de garantir la promotion de l'emploi et du travail indépendant.