Angola: Le Président João Lourenço souhaite une plus grande couverture des repas scolaires

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a déclaré, ce mardi, que tous les enfants du système public pourraient bénéficier, progressivement, des repas scolaires, dans le cadre du programme d'alimentation scolaire.

João Lourenço intervenait à la cérémonie d'ouverture de l'année parlementaire, à l'occasion de laquelle il a présenté l'état de la nation.

«À compter du Budget général de l'État 2025, nous mobiliserons davantage de ressources pour que, progressivement, tous les enfants du système éducatif public puissent bénéficier de la restauration scolaire, dans le cadre du programme d'alimentation scolaire », a-t-il dit.

Selon le Chef de l'État, le programme de restauration scolaire a concerné un peu plus d'un million d'élèves au cours de l'année scolaire écoulée et doit donc continuer à mériter l'attention de l'Exécutif.

« Les données montrent que dans les endroits où nous mettons en oeuvre le mieux ce programme, la fréquentation scolaire est plus élevée, le taux de réussite scolaire est plus élevé et le taux d'abandon scolaire est plus faible », a-t-il expliqué.

D'autre part, João Lourenço a parlé de la distribution gratuite de manuels scolaires, révélant que, pour l'année scolaire en cours, environ 41 millions huit cent mille manuels ont été achetés. Il a appelé les différents agents à respecter strictement le plan de distribution, afin que les enfants reçoivent leurs manuels de manière efficace et dans les meilleurs délais.

« Nous ne pouvons pas continuer à accepter et permettre que des manuels scolaires soient vendus sur les marchés, alors qu'ils devraient être distribués gratuitement aux élèves», a-t-il souligné.

Le Président de la République a également évoqué le programme de distribution de cartes scolaires, démarré en 2021 et qui a, à ce jour, permis de rendre disponibles plus de six cent mille cartes dans le pays.