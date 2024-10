Algérie: UIP - Profiter des avantages de la science et de la technologie pour un monde plus pacifique et durable

Geneve (Suisse) — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, a affirmé, lundi à Genève, que le choix du thème "Profiter des avantages de la science et de la technologie pour un avenir plus pacifique et durable" revêt une importance capitale en cette conjoncture internationale marquée par des mutations effrénées dans les domaines des sciences et de la technologie et des défis qui en découlent.

S'exprimant lors de la 149e Assemblée générale de l'Union interparlementaire (UIP), M. Boughali s'est interrogé comment la science, la technologie et l'innovation peuvent contribuer à la construction d'un monde plus pacifique et durable face aux défis qu'impose le progrès technologique sur les plans moral et économique.

L'acte ignoble commis par l'entité sioniste il y a quelques jours en ciblant à distance des appareils de communication au Liban, en est une preuve édifiante, a-t-il dit, ajoutant qu'il s'agit d'un crime sans précédent, un terrorisme d'Etat et une violation de toutes les valeurs morales et humanitaires, d'où la nécessité d'examiner les moyens permettant de mettre ce progrès technologique et cette connaissance au service de la paix et de l'humanité, et non l'inverse.

M. Boughali a souligné que le devoir nous impose en tant que parlementaires, d'avoir une vision claire des impératifs de l'utilisation sécurisée de ces technologies innovantes et avancées, en particulier celles liées à l'intelligence artificielle, sans négliger les effets négatifs et les risques que ces technologies et applications peuvent entraîner.

L'Algérie, sous la conduite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a réalisé très tôt l'importance du progrès scientifique et technologique en tant qu'outil indispensable pour atteindre le développement durable et renforcer les capacités économiques, c'est pourquoi elle a accordé toute l'attention nécessaire à l'élaboration d'une stratégie nationale pour une maîtrise et une utilisation sécurisée de l'intelligence artificielle dans divers domaines, y compris l'éducation, la santé, l'industrie, l'agriculture et les services, a-t-il souligné.

De même qu'elle a mis en place un cadre stratégique pour promouvoir la recherche scientifique et le développement technologique en matière d'intelligence artificielle, ajoute le président de l'APN.

M. Boughali a évoqué, par ailleurs, la situation en Palestine et au Liban, marquée par une escalade dangereuse des agressions de l'entité sioniste qui persiste dans ses crimes en toute impunité. Il a appelé à l'unification des efforts pour arrêter l'effusion de sang, instaurer la justice, et mettre fin à la tragédie du peuple palestinien, en imposant un cessez-le-feu immédiat en Palestine et au Liban, en acheminant les aides humanitaires et en trouvant une solution globale et juste à la question palestinienne, et en reconnaissant la Palestine en tant qu'Etat membre à part entière des Nations unies.

Il a exprimé son regret face au non aboutissement des démarches lors des deux précédentes sessions de l'Assemblée générale visant à inscrire une clause d'urgence pour l'arrêt de la guerre hostile dans la bande de Ghaza, souhaitant que les représentants des peuples adoptent, lors de cette session, une position honorable en faveur de la justice et des valeurs éthiques et humanitaires.

Il a tenu à rappeler la position de l'Algérie et son engagement permanent pour le règlement pacifique des conflits en Afrique et l'appui des efforts onusiens en faveur de la décolonisation.