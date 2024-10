Afrique: Tennis de table/Championnats d'Afrique - Médaille d'argent pour l'Algérie

Addis Abeba — La sélection nationale algérienne (seniors, messieurs) de tennis de table a remporté la médaille d'argent par équipes du Championnat d'Afrique qui se poursuit à Addis-Abeba jusqu'à samedi, après sa défaite face au Nigeria (3-1), lundi soir en finale.

Pourtant, l'équipe algérienne a bien entamé la finale, en remportant la première manche par le pongiste Sami Kherouf, vainqueur du Nigérian Omotayo Olajide 3-2 (11-8, 13-15, 8-11, 11-8 et 11-9).

Mais cette avance n'a pas été confortée par ses coéquipiers qui ont perdu leurs matchs: Milhane Jellouli face à un des meilleur joueur au monde, Aruna Quadri 1-3 (5-11, 11-5, 6-11 et 8-11) et Bella Maheidine devant Kuti Matthew 0-3 (4-11, 8-11 et 8-11).

Lors de la 4e manche, Kherouf, encore une fois, n'a pu faire mieux face à Aruna contre lequel il a perdu 0-3 (5-11, 8-11 et 7-11).

Le même trio algérien s'était qualifié pour la finale,en battant difficilement, la Tunisie 3-2.

Chez les dames, le chemin des pongistes algériennes s'est arrêté en demi-finale devant le Nigeria, vainqueur sur le score de 3-2. L'équipe algérienne était composée de Lynda Loghraibi, qui a participé aux derniers Jeux olympiques de Paris, Malissa Nasri et Amina Kessaci.

La journée du mardi des Championnats d'Afrique d'Addis-Abeba est consacrée aux doubles mixtes qui verront l'entrée en lice de trois paires algériennes en 8es de finale.

Le double mixte (Sami Kherouf-Lynda Loghraibi) affrontera celui de l'Afrique du Sud, composé de Nathoo Chetan et Patel Danisha. De son côté, Milhane Jellouli et Kessaci Amina en découdra avec l'autre duo sud-Africain (Beukes Liam-Edwards Lailaa). La troisième paire algérienne constituée de Mahieddine Bella-Malissa Nasri défiera celle du Cameroun, composée de Ndoa Mari Edouard et Mewouo Annissa Solail.

L'Algérie qui participe avec deux équipes (messieurs et dames), huit pongistes dans chaque sexe, prendra part aussi aux épreuves individuel, double et double mixte.

Pour rappel, ces Championnats d'Afrique d'Addis-Abeba sont qualificatifs aux Mondiaux-2025 au Qatar.