Algérie: 'Nedjma et le théâtre populaire', thème du 11e Forum international sur Kateb Yacine à Guelma

Guelma — "Les deux cycles de Kateb Yacine, Nedjma et le théâtre populaire, convergences, divergences et influences" constituera le thème du 11ème Forum international sur Kateb Yacine (1929-1989), prévu à Guelma du 26 au 28 octobre en cours, a déclaré mardi le président du comité d'organisation, Ali Abbassi.

M. Abbassi, président de l'Association pour la promotion du tourisme et de l'animation culturelle dans la wilaya de Guelma, initiatrice de l'événement, a expliqué que le thème de cette nouvelle édition du forum, qu'abritera le Centre culturel islamique Moubarak-Boulouh, a été choisi par le conseil scientifique de la rencontre "en raison de la puissance des œuvres littéraires et théâtrales de Kateb, et leur capacité à exprimer la réalité des classes populaires et à maîtriser le discours social".

Il a précisé que le thème du forum sera débattu à travers la présentation de 17 communications de chercheurs et de spécialistes étrangers, issus d'universités et d'instituts spécialisés de France, de Tunisie et d'Italie, en plus d'enseignants universitaires algériens.

Selon la même source, les conférenciers aborderont en détail l'esthétique artistique de l'oeuvre Katébienne et feront des lectures symboliques de passages de "Nedjma", un ouvrage écrit par Kateb Yacine au cours d'une étape historique sensible après le déclenchement de la Guerre de libération nationale.

Une oeuvre marquante combinant l'imaginaire et le réel pour "transmettre les significations multiples de l'histoire, du patriotisme, du sacrifice et de la lutte armée pour briser le joug du colonialisme", a-t-il souligné, ajoutant que d'autres interventions porteront sur les nombreuses œuvres théâtrales de Kateb, notamment "Le cadavre encerclé", "Le cercle des représailles" et "L'homme aux semelles de caoutchouc" qui relient le texte au contexte et font que le théâtre "part du peuple pour exprimer le peuple".

La nouvelle édition de cet important forum international, lancé pour la première fois en 2009, coïncide cette année avec le 35ème anniversaire de la mort de Kateb Yacine, né le 6 août 1929 et décédé le 28 octobre 1989.

La rencontre sera ponctuée d'un circuit touristique à l'intention des participants et d'un tournoi de football de jeunes de moins de 16 ans.