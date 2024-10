Congo-Brazzaville: Enseignement supérieur - 9e édition du forum des études et de l'orientation au pays

Le forum des études et de l'orientation (Fodéo) au Congo revient pour une nouvelle édition (2024) et aura lieu du 15 au 19 octobre à l'Institut français du Congo (IFC) à Brazzaville et à la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers (Cciam) à Pointe-Noire, deux principales villes du pays.

Le Fodéo est un événement annuel organisé par Campus France Congo sous la tutelle de l'ambassade de France et de l'IFC. Ce forum offre aux jeunes élèves et étudiants des outils pour s'orienter dans leurs études et dans leur avenir professionnel grâce à des conférences et ateliers thématiques, des stands de plusieurs établissements d'enseignement supérieur congolais et français, des entreprises et des organismes congolais qui travaillent en faveur de l'employabilité.

Le Fodéo est organisé en partenariat avec le ministère de l'Enseignement technique et professionnel, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique ainsi que le ministère de l'Enseignement préscolaire primaire, secondaire et de l'Alphabétisation au Congo. A travers cet événement, Campus France Congo renouvelle son engagement en faveur d'une éducation d'excellence pour toutes et tous, et souhaite renforcer les liens qui unissent la France et le Congo en matière de formation et de coopération universitaire.

Le coup d'envoi de ce salon étudiant sera donné le 15 octobre à l'IFC à Brazzaville par l'ambassadrice de France en République du Congo, Claire Bodonyi, en présence des ministres Delphine Edith Emmanuel de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique ; Ghislain Thierry Maguessa Ebomé de l'Enseignement technique et professionnel et de Jean-Luc Mouthou de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, ainsi que des présidents des universités Marien-Ngouabi, Gontran Ondzotto, et Denis Sassou N'Guesso, Ange Antoine Abena.

Le programme de la neuvième édition du Fodéo se présente comme suit : du mardi 15 au jeudi 17 octobre à l'IFC de Brazzaville. Et du vendredi 18 au samedi 19 octobre à la Cciam à Pointe-Noire. Rappelons que la précédente édition du Fodéo marquée sous le sceau de l'orientation avait accueilli près de vingt exposants, plus de trois mille six cents visiteurs en présentiel et a atteint pratiquement dix mille vues sur Facebook.