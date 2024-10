Afrique: Coopération - La présidente de l'Inde entame une tournée africaine

La présidente de l'Inde, Droupadi Murmu, effectue du 13 au 19 octobre une visite d'État « historique » en Algérie, en Mauritanie et au Malawi.

La première visite d'un chef d'État indien dans ces trois pays africains souligne l'approfondissement des liens de l'Inde avec l'Afrique et son engagement à renforcer les partenariats bilatéraux et multilatéraux. Elle est stratégiquement significative, surtout après l'admission de l'Union africaine en tant que membre permanent du G20 lors de la présidence indienne l'année dernière.

L'engagement de l'Inde envers l'Afrique est un aspect-clé de sa politique étrangère axée sur la coopération économique, le renforcement des capacités et des liens diplomatiques. La visite de la présidente Murmu devrait renforcer l'empreinte diplomatique et économique de l'Inde sur le continent africain. Lors d'un point de presse spécial, le secrétaire du ministère des Affaires étrangères, Dammu Ravi, a souligné l'importance de la visite. « C'est le reflet du partenariat croissant entre l'Inde et l'Afrique ». Il a ajouté que « l'Afrique, avec 54 pays, était au coeur du Sud global. Le partenariat avec l'Afrique est très important et crucial pour la croissance de l'Inde ainsi que pour le Sud global ».

En Algérie, la visite de la présidente de l'Inde, prévue du 13 au 15 octobre, sera la première d'un chef d'État indien depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Elle rencontrera le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, pour discuter des principaux domaines de coopération, y compris la défense, le pétrole et le gaz, et les relations commerciales stratégiques. Ensuite, la présidente Murmu s'adressera au Forum économique Inde-Algérie pour souligner la coopération économique. Elle visitera également le Pôle science et technologie Sidi Abdellah, qui regroupe plusieurs universités, où elle recevra un doctorat honorifique.

La deuxième étape de la visite de la présidente Murmu aura lieu en Mauritanie. Étant donné que la Mauritanie assume actuellement la présidence de l'Union africaine, cette visite intervient à un moment crucial. La présidente Murmu rencontrera le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani pour des entretiens bilatéraux. Les discussions devraient porter sur la coopération économique, le développement stratégique et l'extension des investissements indiens dans les secteurs riches en minéraux de la Mauritanie, y compris le fer, le lithium et le phosphate.

La présidente Murmu s'engagera également auprès de la communauté indienne en Mauritanie, qui, bien que petite en nombre, joue un rôle important dans les relations bilatérales. La présidente Murmu bouclera sa visite d'État au Malawi. Pendant son séjour, elle rencontrera le président Lazarus McCarthy Chakwera et d'autres hauts fonctionnaires pour discuter des moyens de renforcer la coopération. L'engagement de l'Inde envers le Malawi est particulièrement significatif car ce pays regorge de ressources naturelles essentielles pour l'industrie indienne en pleine croissance.

La visite de la présidente Murmu coïncide avec le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre l'Inde et le Malawi. La présidente visitera également des sites d'importance culturelle et historique et participera à un événement commercial visant à renforcer les opportunités de commerce et d'investissement entre les deux nations.

Le commerce bilatéral entre l'Inde et le Malawi a été constant, oscillant entre 150 millions et 250 millions de dollars par an, et les investissements indiens ont dépassé 500 millions de dollars. Au cours de la visite, de nouveaux accords devraient être signés, portant sur les questions de jeunesse, de sport et d'échanges culturels.