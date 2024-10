Sénégal: Biodiversité marine - BP, Petrosen et Kosmos Energy attribuent un contrat de construction d'un récif artificiel au large de Saint-Louis

Dakar — Les sociétés BP, Petrosen et Kosmos Energy annoncent avoir attribué un contrat à la société STAPEM Offshore et à d'autres spécialistes de la surveillance écologique un contrat en vue de la construction d'un récif artificiel destiné à améliorer la biodiversité marine et à protéger la pêche artisanale au large de Saint-Louis (nord).

"BP et ses partenaires, PETROSEN et Kosmos Energy, sont heureux d'annoncer l'attribution du contrat pour développer et installer un récif artificiel au large de la côte de Saint-Louis, au Sénégal", affirment les trois entreprises dans un communiqué parvenu mardi à l'APS.

L'attribution du contrat est le signe d'un "engagement environnemental et social" de ces sociétés "envers les communautés de Saint-Louis et les associations de pêche artisanale", explique la même source.

Elle signale que "la conception proposée du récif artificiel est soumise à l'approbation des autorités [sénégalaises] et des organisations de pêche".

La société STAPEM Offshore est attributaire du contrat en même temps que d'autres structures spécialisées dans la surveillance écologique, dont ARC Marine.

Ces structures sont impliquées dans cette initiative en en tant que sous-traitants, selon le communiqué.

"Cette initiative de récif artificiel est conçue pour améliorer la biodiversité marine et offrir des opportunités [en faveur des] communautés de pêche artisanale", explique le texte.

"En soutenant la création de ce récif artificiel, nous visons à améliorer la biodiversité marine, tout en offrant de nouvelles opportunités aux communautés locales de pêche artisanale dont les moyens de subsistance dépendent de la vitalité de l'écosystème côtier", affirme dans le communiqué Jean-Marc Gerber, le directeur général de STAPEM Offshore.

Il ajoute que ce projet permet aux entreprises concernées de recourir à leur expertise en ingénierie marine et à leurs solutions pour promouvoir la durabilité environnementale et aider à améliorer les habitats naturels.

Tom Birbeck, le président-directeur général et fondateur d'ARC Marine, salue la contribution de l'entreprise qu'il dirige à "ce projet pionnier". "Nous nous réjouissons de travailler avec toutes les parties prenantes pour réaliser ce projet pionnier et offrir des impacts positifs pour les communautés locales et au-delà", a-t-il affirmé.

BP, une société britannique, et Kosmos Energy, une entreprise de droit américain, mettent en oeuvre le projet Grand Tortue Ahmeyim d'exploitation d'un gisement de gaz naturel découvert en 2015 en Mauritanie et au Sénégal.

La Société mauritanienne des hydrocarbures et Petrosen, la Société des pétroles du Sénégal, prennent part à l'exploitation de ce gisement.