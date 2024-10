Sénégal: Diourbel - Plus de 12 milliards de francs CFA investis par la DER entre 2018 et 2024

Diourbel — La Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ) a investi entre 2018 et 2024 plus de 12 milliards de francs CFA dans la région de Diourbel en vue de contribuer au développement des secteurs porteurs.

Un document a été présenté à cet effet, mardi, lors d'une réunion du comité régional de développement consacrée au partage des réalisations de la DER/FJ, aux axes d'amélioration et aux perspectives.

Selon ce document, la Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes a injecté entre 2018 et 2024 plus de 12 milliards de francs CFA dans la région. Cette enveloppe est répartie entre les trois départements de ce territoire : Diourbel, Mbacké et Bambey.

La rencontre s'est déroulée sous la présidence du gouverneur de Diourbel, Ibrahima Fall. Elle s'est tenue en présence des préfets des départements de Bambey, Diourbel et Mbacké, de la déléguée générale de la DER/FJ, Aissatou Mbodji, des élus locaux et des services techniques déconcentrés de l'Etat.

Ce financement a permis de toucher 29.704 bénéficiaires directs de crédit au niveau régional, dont 64% de femmes.

Le document précise que toutes les communes de la région de Diourbel ont reçu des financements de la DER/FJ.

"Ce financement a contribué à la création de plus de 33 mille emplois directs, contribuant ainsi à la réduction de la pauvreté et à améliorer le bien-être des populations", souligne le document.

Il indique que cet investissement a permis d'améliorer l'autonomisation financière de 85,2% des femmes non sans compter la contribution à l'inclusion financière.

Il ajoute que l'agriculture, l'élevage, l'artisanat, le transport et les industries culturelles font partie des secteurs soutenus dans le cadre de ce financement.

Le document signale que la DER/FJ a procédé pendant la même période à la formalisation et à l'immatriculation de 147 entreprises dans la région de Diourbel.