Gambie: L'Agence Nationale de Gestion des Crises (NDMA) soutient plus de 600 ménages sinistrés dans la Municipalité de Kanifing

L'Agence Nationale de Gestion des Crises (NDMA) a apporté son soutien au cours du weekend à 600 ménages touchés par des catastrophes dans la municipalité de Kanifing.

Chaque ménage touché a reçu 9.000 dalasis, ainsi que des articles non alimentaires afin de subvenir aux besoins de leur famille.

Au total, 2 650 ménages sinistrés devraient bénéficier du programme d'aide de l'Agence Nationale de Gestion de Crises (NDMA), ont indiqué les autorités.

Ce fonds provient d'un projet appelé : ECOWAS Post -Flood Recovery Project Non-Food items and Cash Assistance for 2022 flood victims (Projet de redressement post-inondation de la CEDEAO - Articles non alimentaires et assistance en espèces pour 2022 victimes d'inondations). Ce projet a été financé par l'OEOAS et mis en oeuvre par l'Agence Nationale de Gestion des Crises (NDMA) et Catholic Relief Services CRS en Gambie.

Selon le directeur exécutif de l'Agence Nationale de Gestion des Crises (NDMA), Mr Sana Dahaba, le gouvernement gambien a obtenu 603.616 dollars US, soit l'équivalent de 41 millions de dalasis, de la CEDEAO en vue de subvenir aux besoins des ménages victimes des inondations en 2022.

Le directeur exécutif a révélé que sur un montant total de 41 millions de dalasis alloués à la Gambie pour atténuer les effets des inondations, 27 millions one été déboursés jusqu'à présent pour les assistances en espèces aux populations directement touchées par les inondations ainsi qu'aux autres victimes des inondations, selon une récente évaluation des données à l'échelle nationale.

Il a également révélé que 10 millions de dalasis ont été déboursés pour l'acquisition de produits non-alimentaires tandis que 27 millions de dalasis ont été déboursés pour les transferts de fonds, soit un total de 37 millions de dalasis.

Il a précisé que ce projet est toujours en cours et que l'Agence Nationale de Gestion des Crises (NDMA) est fermement résolue à apporter son soutien aux victimes des inondations dans tout le pays.

Mr Dahaba a salué le gouvernement pour la mise en place d'un environnement favorable à la gouvernance et à la gestion des catastrophes dans le pays.

Il a rappelé qu'en 2022, une inondation dévastatrice avait touché plus de 50.000 personnes et plus de 7.000 foyers. Il a déclaré que lorsque cela s'est produit, le gouvernement de la Gambie a fait appel à des partenaires au développement tels que l'UA, l'Agence Française de Développement et la CEDEAO pour mobiliser des ressources afin de soutenir les victimes des inondations, ce qui a abouti à l'allocation de 41 millions de dalasis.

Selon Mr Dahaba, le projet devait initialement soutenir 2.650 ménages touchés en Gambie, mais grâce aux économies réalisées au fil du temps, le projet devrait maintenant soutenir plus de 3.000 ménages touchés dans tout le pays, ajoutant que l'aide apportera des sourires sur les visages des victimes des inondations.

Mr Dahaba a conseillé aux victimes d'utiliser les fonds qui leur ont été fournis pour aider leurs familles. Il a également déclaré que l'évaluation de cette année est en cours et qu'une fois terminée, l'Agence Nationale de Gestion des Crises (NDMA), contactera le gouvernement pour voir comment mobiliser des ressources pour soutenir les victimes affectées.

Le patron de l'Agence Nationale de Gestion des Crises (NDMA), a en outre renouvelé la ferme promesse du gouvernement de soutenir les victimes des inondations dans le pays.

