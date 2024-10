Ce lundi 14 octobre 2024, le Ministre de la Communication et médias, Patrick Muyaya Katembwe, et le Ministre du Portefeuille, Jean-Lucien Bussa Tongba, ont conjointement animé un briefing spécial sur les antennes de la Radio Télévision Nationale Congolaise. Ils ont énuméré des avancées significatives à mettre à l'actif du Gouvernement de la République que dirige la Première Ministre Judith Suminwa, depuis son investiture en juin dernier, et ont souligné une nouvelle dynamique envisagée dans l'optique de construire, solidement, suivant la vision édictée par le Président Félix Tshisekedi, à travers les six engagements phares de son second quinquennat, une économie plus résiliente en impliquant les entreprises du Portefeuille de l'Etat.

Dans ses propos luminaires, le Ministre Jean-Lucien Bussa a dressé un tableau alarmant au niveau des entreprises publiques, situation entrainée par une gouvernance inefficace. Il a soutenu sa détermination ferme à donner une thérapie rapide par l'instauration de la culture des performances et des résultats palpables.

"Le Gouvernement considère qu'il faut replacer les entreprises du Portefeuille de l'Etat au coeur de l'économie. Plusieurs entreprises couvrent le secteur des mines. Vous avez le secteur des hydrocarbures. Vous avez Cobil, Sonahydroc... Vous avez le secteur des Transports où il y a l'Onatra, la SNCC. Vous avez le secteur financier où nous avons la Sofide, la Cadeco. Vous avez le secteur du Tourisme. L'Etat est actionnaire à Grand Hôtel et dans d'autres hôtel aussi. Vous avez autant d'entreprises de production, des services qui sont sous la tutelle du Portefeuille de l'Etat qui gère les intérêts de l'Etat dans ce secteur précis...

Lorsqu'il plait au Président de la République et Madame la Première Ministre de me faire confiance de présider aux destinées ce Ministère, j'ai commencé par des consultations. Je note qu'il y a un problème de manque de performances de l'ensemble des entreprises du Portefeuille de l'Etat. Cela est traduit par les résultats que nous avons. Le tableau des résultats de ces entreprises indique, très clairement, si je ne prends que les trois dernières années, la quasi-totalité de ces entreprises ont réalisé des résultats négatifs. C'est le reflet à la fois d'une gouvernance peu acceptable, mais en même temps d'une gestion moins orthodoxe", a indiqué Jean-Lucien Bussa, devant la presse.

Des défis importants à relever

"Autre constat, c'est que les investissements stratégiques ne sont pas à la place qu'il faut. Très peu d'investissements stratégiques qui sont liés au corps de métier de l'entreprise. Aussi, les dettes sociales sont énormes autant que d'autres catégories de dettes. C'est ce qu'on note. Mais, on note en même temps, que le patrimoine ou le potentiel dont disposent les entreprises est immense.

Pour dire, au-delà des difficultés que ces entreprises connaissent, il y a un potentiel qu'il faut explorer et exploiter. Il suffit simplement que la gouvernance soit améliorée, que la gestion axée sur les résultats soit remise en place et que des investissements stratégiques soient menés", a ajouté, dans son élan, le Ministre du Portefeuille, visiblement motivé à faire mieux, dans le cadre du Gouvernement Suminwa.

Gestion transparente et irréprochable exigée

"La question de la gouvernance s'est présentée de quelle manière ? Le premier constat est que les textes légaux et réglementaires qui organisent la gestion et l'administration des entreprises ne sont pas respectés... Dans toutes les entreprises, le Président du Conseil d'Administration ne peut pas avoir un salaire au-dessus du Directeur Général. On a vu des cas où le PCA est mieux rémunéré que le Directeur Général. Et, l'écart des salaires entre les deux est énorme. C'est la question de gestion qui n'est peut pas être acceptée. Le Gouvernement a décidé de pouvoir harmoniser les différents barèmes", a explicité, plus loin, dans son intervention, le Ministre Bussa.

Pour sa part, Patrick Muyaya, Ministre de la Communication et médias, a souligné le soutien de la Première Ministre Suminwa au combat mené par son collègue, assurant que le Président Tshisekedi ainsi que tous les membres du Gouvernement sont déterminés à accompagner cette nouvelle politique visant à placer les entreprises de l'Etat au coeur des enjeux liés au développement de la RD. Congo, conformément aux attentes réelles des populations.