La RDC et le Rwanda sont parvenus, samedi 12 octobre, à un accord sur les activités et les responsabilités contenues dans le plan harmonisé pour la neutralisation des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) et le désengagement des forces.

Cet accord est le résultat de la réunion ministérielle entre les deux pays, facilitée par l'Angola. Il prévoit aussi la levée des mesures de défense du Rwanda, précise un communiqué de presse du ministère congolais des Affaires étrangères.

A cet effet, les parties ont mandaté les experts pour élaborer un plan détaillé de mise en oeuvre du Plan harmonisé, dont le rapport devra être analysé lors de la prochaine réunion ministérielle qui se tiendra à une date à convenir, rajoute la même source.

Au cours de la réunion, les ministres ont passé en revue les derniers évènements survenus depuis leur dernière session ministérielle du 14 septembre 2024, et ont exhorté les parties au conflit à respecter le cessez-le-feu du 4 août de cette année.

Enfin, les ministres ont également convenu de continuer à travailler sur les questions de sécurité en suspens, contenues dans le projet d'accord de paix proposé par le facilitateur, le Président angolais, João Lourenço, rapporte Angop.

%

Le Rwanda dont les forces armées sont présentes en RDC, en soutien aux rebelles du M23, « conditionne son retrait du sol congolais à la neutralisation des FDLR », avait révélé, le 8 octobre dernier à New York, au Conseil de sécurité de l'ONU, la cheffe de la diplomatie congolaise.

Cet accord trouvé sur le plan harmonisé de neutralisation des FDLR et désengagement des forces est un pas important du processus de paix entre les deux pays.

Cette réunion s'est déroulée à Luanda, le 12 octobre 2024, avec la participation de Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre d'État des Affaires étrangères de la RDC, Olivier Nduhungirehe, ministre des Affaires étrangères du Rwanda, et Tete António, ministre des Relations extérieures de l'Angola, qui a présidé les discussions.

Les délégations ont passé en revue les développements depuis la dernière session du 14 septembre 2024 et ont réitéré l'importance de respecter le cessez-le-feu en vigueur depuis le 4 août. Dans un communiqué, la facilitation angolaise a précisé que les ministres ont convenu des activités et responsabilités en cours dans le cadre du Plan harmonisé, visant notamment à neutraliser les FDLR et à alléger les mesures défensives adoptées par le Rwanda.