Congo-Kinshasa: En concert le 18 octobre 2024 , Halle de la Gombe - Innoss'B promet la mixture 'Rumba-Afro Congo'

C'est au cours d'une conférence de presse organisée le vendredi 11 octobre 2024 à 11 heures dans la salle de cinéma de l'Institut français situé dans la commune de la Gombe, que la super star Innocent Balume, connu de son grand public par Innoss'B, a annoncé publiquement l'organisation de son concert le vendredi 18 octobre prochain au Halle de la Gombe.

Un événement de taille et à couper le souffle pour les amoureux de la bonne musique, mieux les mélomanes qui viendront de partout pour partager ce moment d'intense communications émotionnelles cachés entre cette voix mélodique du roi de l'Afro-Congo.

Face aux professionnels des médias et chroniqueurs, l'artiste Innoss'B n'a pas dérobé à la règle en répondant sagement à toutes les questions qui lui ont été posées en rapport avec ce concert annoncé dont les sponsors sont la Trust Merchant Bank,"TMB", ainsi que la Société des télécommunications Africell Congo, en passant par l'actualité musicale de l'heure pour chuter sur sa relation avec ses collègues musiciens de la diaspora.

Rebbo, au prochain concert ?

L'artiste mentionne que la présence de Rebbo à ses côtés au prochain concert ne dépendait pas directement de lui, d'autant plus que la Diva est une artiste musicienne qui évolue en solo et qui a un agenda privé que tous sont censés respecter. Il a signalé que sa présence ne poserait aucun souci si et seulement si son emploi du temps le lui permettait et qu'elle le souhaitait également.

Pour cette fin d'année 2024, l'artiste n'a pas prévu de prestation à offrir à l'occasion des fêtes de fin d'année. Il prévoit plutôt un millier de prestations l'an prochain dans des salles mythiques à travers le monde. Il saisit donc l'opportunité pour féliciter ainsi tous les artistes qui se distinguent par leur façon de donner le meilleur d'eux-mêmes dans leurs différentes prestations à travers le monde tout en évitant de les classifier par rapport à leur mérite.

Actualité musicale dans le monde

En réaction à la situation de l'artiste P. Daddy, Innoss'B loue plutôt le côté positif de l'artiste et tout ce qu'il a donné comme musique à son public. Pour ce qui est de son côté sombre, il préfère garder sa langue et ne pas le condamner. Il encourage par ailleurs les autres artistes à continuer à rechercher des featuring avec les grands artistes du monde car, c'est important pour grandir dans leur métier.

Relations avec ses collègues de la diaspora

A la rumeur selon laquelle l'artiste était persona non grata dans la diaspora congolaise notamment, en Belgique ou en France, il réfute carrément les on-dit en précisant qu'il partageait une bonum amicitiae avec tous les congolais oeuvrant en France ou en Belgique. Il demande juste à son public un peu de patience et sans aucune pression de sa part car, il fait les choses uniquement quand il se sent frais et convaincu.

Le but poursuivi dans ce qu'il fait est de donner à ses fans ce qu'il propose. Et ce qu'il propose est tiré de sa plus profonde inspiration car, estime-t-il, la consommation musicale doit toujours être parfaite.

Un concert au stade de martyres ?

Un "OUI" sans doute a été donné à cette question. "Le rêve est là et, c'est une ambition qui ne mourra pas car, je compte un jour passer par là afin de faire consommer au public mon art", a-t-il rassuré. Un concert aux émotions romantiques, selon l'artiste, qui lui permettrait de mélanger toutes les émotions et qui sera très riche en couleurs. «Nous jouerons de la rumba et de l'Afro-Congo.

Sa rareté dans les médias

L'artiste s'est dit à un moment donné de prendre un peu de recul et ne se présenter devant les médias que si et seulement si le message à faire passer est d'une importance capitale. Il promet, par ailleurs, de se présenter, sans crainte ni peur, devant les médias pour communiquer à chaque fois qu'il y a un évènement important. Aux fans, ils devront encore être patients et savoir que leur artiste réfléchit et met plus d'importance, mieux, de priorité à sa carrière.

Faire le marché, un buzz ou une simple stratégie ?

"Se présenter au marché n'était nullement une occasion pour moi de vouloir faire le buzz dans les médias sociaux mais plutôt pour partager avec les femmes en ce mois d'octobre, « mois Rose », quelques moments de sourire et de joie en leur offrant quelques présents", éclaircit l'artiste.

Pour montrer sa solidarité aux familles qui ont perdu récemment des proches dans le naufrage au Lac Kivu, l'artiste profite du micro pour présenter ses sincères condoléances et déclarer son soutien aux familles éplorées.

Ainsi, pour clôturer ce moment de communion avec la presse, l'artiste souhaite la bienvenue au public qui viendra savourer la bonne musique Afro-Congo à son concert du vendredi 18 octobre 2024 à la Halle de la Gombe.