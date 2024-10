Congo-Kinshasa: Verdict rendu par l'Ambassade du pays au Royaume-Uni - Ngunga Barthe Ngoma désigné « Homme du mois » !

Dans sa tradition, l'Ambassade de la République Démocratique du Congo au Royaume-Uni reconnaît chaque mois une personnalité de la diaspora qui a soit exceptionnellement excellé dans son domaine professionnel, soit qui fait la différence dans la communauté congolaise de la diaspora britannique, soit qui a des initiatives et réalisations en matière de développement socio-économique en RDC.

La vedette du mois

Pour ce mois, Monsieur Ngunga Barthe Ngoma est la personne mise en vedette. Affectueusement appelé « Papa Ngoma », Barthe Ngoma Ngunga est l'un des notables de la communauté congolaise au Royaume-Uni. Il fut d'ailleurs Coordonnateur de la Communauté Congolaise du Royaume-Uni (CCUK) pendant plusieurs années.

Qui est-il ?

Cet ingénieur civil chimiste formé à l'Université de Lubumbashi pendant les années 80 a poursuivi ses études à Londres, mais dans un domaine tout différent. Mr. Ngunga Barthe Ngoma a en effet obtenu un BSc en Psychologie et Criminologie de l'Université de East London, en plus de différents autres certificats professionnels.

Sur le plan professionnel, Mr. Ngoma a travaillé pendant neuf ans en Côte d'Ivoire comme Directeur-Général Adjoint chez Adam-Afric, une savonnerie industrielle où il s'occupait entre autres du processus de fabrication et du contrôle des stocks.

Au Royaume-Uni, son expérience professionnelle l'a aussi conduit dans le milieu des assurances où il a travaillé depuis 2012 à ce jour comme conseiller en Assurances, d'abord chez Meife et OWL, ensuite chez Euinsure Ltd, et enfin chez Tavistock Protect.

Ce parcours académique et professionnel est remarquable en soi. Toutefois, au sein de la communauté, c'est surtout son rôle comme Directeur-Général de Kongolese Children's Association, « K.C.A », une ONG qu'il a fondée au Royaume-Uni en 2003 et qui a des activités concrètes et des résultats palpables qui font de lui un véritable leader de la communauté congolaise du Royaume-Uni.

En effet, KCA oeuvre dans divers domaines d'activités qui sont indispensables à la communauté congolaise notamment, la dispensation des cours supplémentaires gratuits pour soutenir les enfants des écoles et collèges; des services de médiation entre parents et écoles; des formation professionnelle dans la communauté; des activités récréatives pour les enfants et personnes âgées d'origine congolaise; des rencontres hebdomadaires des personnes âgées souvent seules, pour se détendre et interagir avec d'autres personnes; ainsi que des projets patrimoniaux pour transmettre aux jeunes générations congolaises au Royaume-Uni.

Après l'inscription de la Rumba comme patrimoine mondial de l'humanité, KCA a réussi à l'introduire au Musée National du Royaume-Uni de la Commune d'Enfield. « Merci pour tout, Papa Ngoma ! », ont témoigné une frange de la diaspora congolaise au Royaume-Uni.