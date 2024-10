Ile Maurice: L'ONU insiste sur les droits des Chagossiens

Les discussions entre Maurice et le Royaume-Uni sur la souveraineté de l'archipel des Chagos marquent une avancée positive, mais un traité final doit garantir les droits des Chagossiens, y compris leur retour sur leurs terres et l'octroi de réparations, ont déclaré des experts des Nations unies, le 10 octobre à Genève.

«Nous saluons cette avancée vers la décolonisation des îles Chagos et l'engagement des deux parties à répondre à l'Avis Consultatif de 2019 de la Cour internationale de justice», ont affirmé les experts, via un communiqué de presse sur le site de l'ONU. Toutefois, ils ont exprimé leurs inquiétudes concernant une disposition de l'accord qui empêcherait les Chagossiens de retourner à Diego Garcia, où une base militaire conjointe du Royaume-Uni et des États-Unis est installée depuis longtemps. Selon les experts, «tous les Chagossiens ont le droit de revenir vivre dans les îles Chagos, y compris à Diego Garcia».

Après deux ans de négociations, Maurice et le Royaume-Uni ont annoncé, dans une déclaration conjointe du 3 octobre, leur engagement à finaliser un traité et les instruments juridiques nécessaires dans les plus brefs délais. Ce traité devra «réparer les torts du passé et démontrer l'engagement des deux parties à soutenir le bien-être des Chagossiens».

Dans des lettres adressées aux gouvernements de Maurice et du Royaume-Uni le 21 février 2023, les experts de l'ONU avaient exprimé leur inquiétude face au déplacement forcé continu des Chagossiens et à leur exclusion des prises de décisions concernant les négociations sur l'archipel des Chagos.

«Les droits des Chagossiens, y compris leur droit à des réparations adéquates et effectives, ainsi que les droits des peuples autochtones, doivent être au centre des négociations sur le futur traité», ont insisté les experts. Ils ont exhorté Maurice, le Royaume-Uni et les autres États concernés à garantir une participation active et significative des Chagossiens dans les processus liés aux négociations et à la prise de décisions concernant leur territoire.