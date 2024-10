Ile Maurice: Révocation de Hurdoyal, problèmes d'eau, routes non asphaltées et drogue au coeur des débats

La campagne électorale bat déjà son plein à Maurice, et la circonscription no 10 (Montagne-Blanche- Grande-Rivière-Sud-Est) s'annonce comme l'un des épicentres des élections générales prévues le 10 novembre. Ce sont 56 663 électeurs qui seront appelés à se rendre aux urnes, un chiffre en hausse par rapport aux 52 835 inscrits lors des élections de 2019.

Initialement, une élection partielle devait avoir lieu le 9 octobre pour remplacer le siège laissé vacant par la démission de Vikram Hurdoyal, ancien ministre de l'Agro-industrie. Cependant, la dissolution du Parlement le 4 octobre, annoncée par le Premier ministre, Pravind Jugnauth, a annulé cette élection partielle.

Révoqué de manière inattendue de son poste de ministre en février dernier, sans explication officielle, Vikram Hurdoyal s'est vu offrir à nouveau un ticket sous la bannière de l'Alliance Lepep. Sa candidature a été confirmée par Pravind Jugnauth lors d'une conférence de presse le 7 octobre, ce que certains ont perçu comme une trahison envers la population.

Le parcours de Vikram Hurdoyal s'annonce semé d'embûches. Tandis que certains membres influents du MSM contestent son retour en politique, d'autres figures, telles que le Dr Rambharush Arty, semblaient pressenties pour lui succéder. Néanmoins, la décision de Pravind Jugnauth de le maintenir en tant que candidat a mis fin à ces spéculations.

Vikram Hurdoyal sera accompagné de deux nouveaux visages sur la liste de l'Alliance Lepep : Sameer Chitbahal, expert-comptable, et le Dr Vikesh Sohodeb, un dentiste réputé. À noter que Vikram Hurdoyal a perdu une partie du soutien de la communauté Vaish, qui souhaitait voir le Dr Sudhir Kowlessur comme candidat.

Concernant les anciens députés du no 10, Sunil Bholah, ministre sortant des Services financiers, a été transféré à la circonscription no 5, tandis que Zahid Nazurally, ancien vice-président de l'Assemblée nationale, a démissionné du Muvman Liberater. Pour l'heure, les raisons de sa dé- mission restent floues, mais il était prévu qu'il s'exprime lors d'une Peace March à Melrose, hier, lundi. Avineshwar Dayal, qui devait initialement être le candidat du MSM pour l'élection partielle, se retrouve désormais dans une situation politique incertaine vu qu'il n'a pas eu de ticket.

De son côté, l'Alliance du changement se prépare également à cette bataille électorale. Parmi les candidats probables figure Reza Saumtally, ancien candidat du Parti travailliste (PTr) lors des élections de 2019, où il avait obtenu 12 882 voix. Reza Saumtally n'a pas cessé de travailler sur le terrain, notamment durant la pandémie de Covid-19, gagnant ainsi en popularité. Il pourrait être un adversaire sérieux, aux côtés du Dr Avi- nash Ramtohul, expert en cybersécurité, et de Lormus Bundhoo, ancien député élu en 2005. Cependant, certaines voix au sein du PTr considèrent Lormus Bundhoo comme une figure politique du passé. Vicky Bundhoo, président du conseil de district de Flacq, pourrait également entrer dans la course.

D'autres noms cités incluent Chetan Baboolall, avocat représentant du MMM, et Joy Beeharry, un autre avocat bien connu. Cependant, des tensions internes au sein du Parti travailliste et du MMM pourraient encore influencer la désignation des candidats, notamment autour de Lormus Bundhoo.

Pour assurer le bon déroulement du scrutin, Moorghen Kevin, Principal State Counsel, a été nommé Returning Officer, chargé de garantir l'intégrité du processus électoral dans cette circonscription clé. Le Nomination Day pour la circonscription no 10 se déroulera au Bel-Air Social Welfare Centre. Lors de notre reportage dans la région (voir plus loin), nous avons constaté que l'entrée du centre, qui accueillera plusieurs candidats ce jour-là, est en mauvais état.

(Moorghen Kevin, «Principal State Counsel», est le «Returning Officer» au no 10.)

Les voix des habitants

Nous avons parcouru la circonscription no 10 afin de recueillir les attentes des habitants pour les prochaines élections générales. Certains s'expriment ouvertement sur la nécessité d'un changement de gouvernement, tandis que d'autres préfèrent la continuité. Plusieurs préoccupations reviennent régulièrement, notamment les problèmes d'approvisionnement en eau, les routes non asphaltées, la drogue et le manque de développement.

À Montagne-Blanche, les habitants que nous avons rencontrés étaient réticents à parler, mais un désir de changement semblait dominer. Selon un habitant, les dernières années n'ont vu aucun grand développement, à part la construction d'un Multi Purpose Complex. Les routes, dégradées après des travaux de la CWA, sont restées en mauvais état depuis près d'un an.

À Sebastopol, Dhanraj Dookhun a une opinion tranchée. «Il ne faut pas voter pour Vikram Hurdoyal, c'est un menteur. Il cache la vérité sur sa révocation. Mais je pense que le MSM gagnera quand même 2-1.» Il déplore également le manque de développement dans la région et les problèmes d'eau, malgré les promesses du gouvernement actuel. «Zot ti dir nou pou ena delo 24/7.»

(Dhanraj Dookhun)

À Kewal Nagar, nous avons rencontré Tookaram Limbajee, un retraité de 65 ans, qui estime que l'Alliance du changement est en bonne position. «Reza Saumtally pourrait sortir en tête. Il a beaucoup travaillé ces dernières années.» Tookaram Limbajee souligne également que l'augmentation de la pension ne compense pas la hausse du coût de la vie. «Avec l'inflation, Rs 1 000 d'aujourd'hui équivalent à Rs 100 d'avant.» Selon lui, le village n'a bénéficié d'aucun projet significatif, et les routes ainsi que les drains sont en mauvais état. «Je préfère ne pas évoquer le problème d'eau, c'est une véritable catastrophe.» À l'exception de la construction de maisons NSLD à Olivia, aucun autre développement notable n'a été réalisé.

(Tookaram Limbajee)

Samad Abdool, un mécanicien de 45 ans à Bel-Air, pense que le MSM l'emportera 2-1, mais souligne la popularité croissante de Reza Saumtally. «Il a aidé beaucoup de gens, mais les habitants n'ont pas oublié le travail de Vikram Hurdoyal. Avec l'ouverture du nouveau marché et de la clinique à Bel-Air, le MSM a un léger avantage.» Abdool ajoute que la drogue est un grave problème dans la région.

(Samad Abdool)

Plus loin, à Trou-d'Eau-Douce, les pêcheurs sont révoltés par le manque de soutien de leurs députés. Noé, un habitant de la région, explique qu'il ne fait plus confiance aux politiciens. «Chaque année, c'est la même chose avec ces ministres. Trou-d'Eau-Douce attire de nombreux touristes qui prennent des bateaux pour se rendre à l'Île-aux-Cerfs et qui contribuent à l'économie, mais cette région est négligée. Il n'y a aucun développement.» Au débarcadère, un grave problème de stationnement persiste. Les chauffeurs dénoncent l'absence d'aires de stationnement. «Ce problème ne date pas d'hier. À plusieurs reprises, on nous a parlé d'un projet de parking.» Aux heures de pointe, les enfants sont contraints de marcher sur la route, exposés aux dangers de la circulation.

(Noé)