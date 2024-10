Niger: Tahoua- Le bilan des inondations s'alourdit, mais l'aide humanitaire se mobilise

La région de Tahoua au Niger continue de faire face aux conséquences dévastatrices des récentes inondations. Lors d’une réunion extraordinaire du Comité technique régional de gestion des inondations, le Gouverneur, le Colonel-Major Oumarou Tawayé, a dressé un bilan alarmant de la situation. Rapporte lejournalduniger.com.

Selon le confrère, les inondations ont touché plus de 31 523 ménages, soit environ 214 580 personnes, et provoqué l’effondrement de plus de 23 523 maisons. Le bilan humain est également lourd avec 104 décès et 81 blessés. Par ailleurs, les inondations ont entraîné la perte de 10028 têtes de bétail et la destruction de 154 ha d’étendues de terres cultivables.

Par ailleurs, ajoute la source, le secteur de l’éducation a subi des dommages importants. Les inondations ont endommagé près de 291 salles de classe et 274 autres salles de classe abritant des familles sinistrées, perturbant la scolarité de milliers d’enfants. Selon Anadolu Ajansi, les autorités nigériennes ont annoncé qu'à la date du 20 septembre 2024, trois cent vingt-deux personnes ont perdu la vie dans les inondations, beaucoup d'autres ont été blessées et plus d'un million d'autres ont été affectées.