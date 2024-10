Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 16 Octobre 2024

Nigeria : Inondations dans l'État de Kogi - Les autorités locales appellent à l'aide

Touché depuis plus d'un mois par de terribles inondations, l'État de Kogi, dans le centre du Nigeria, redoute désormais d'être confronté à une crise humanitaire majeure et lance un nouvel appel à l'aide. Situé au sud de la capitale, Abuja, il est aussi surnommé « État de la confluence » car c'est ici que la rivière Bénoué se jette dans le fleuve Niger.« L'Agence nationale nigériane de gestion des urgences ne peut plus se permettre d'attendre. » (Source : Rfi)

Sénégal : Développement - Le gouvernement veut augmenter le revenu par tête de 50% en cinq ans

Le gouvernement sénégalais compte augmenter le revenu par tête de 50% en cinq ans et allonger l'espérance de vie de trois ans, tout en réduisant le déficit et la dette, aux termes d'un vaste plan présenté lundi en grande pompe six mois après son installation. Le président Bassirou Diomaye Faye, investi en avril, a présidé au côté de son Premier ministre Ousmane Sonko à Diamniadio, près de Dakar, au lancement d'un ambitieux programme de transformation de l'économie et de l'Etat courant jusqu'en 2050 et destiné à rompre avec le sous-développement, la dépendance et le surendettement. (Source : adakar.com)

Niger : Tahoua- Le bilan des inondations s’alourdit, mais l’aide humanitaire se mobilise

%

La région de Tahoua au Niger continue de faire face aux conséquences dévastatrices des récentes inondations. Lors d’une réunion extraordinaire du Comité technique régional de gestion des inondations, le Gouverneur, le Colonel-Major Oumarou Tawayé, a dressé un bilan alarmant de la situation. Selon le confrère, les inondations ont touché plus de 31 523 ménages, soit environ 214 580 personnes, et provoqué l’effondrement de plus de 23 523 maisons. Le bilan humain est également lourd avec 104 décès et 81 blessés. Par ailleurs, les inondations ont entraîné la perte de 10028 têtes de bétail et la destruction de 154 ha d’étendues de terres cultivables. (Source : lejournalduniger.com)

Mali : Sécurité - La situation reste sous contrôle de l’armée

Les Forces armées maliennes ont fait face à plusieurs attaques en septembre dernier. Elles ont pu neutraliser 27 terroristes et interpeller une soixantaine d’autres et leurs complices. La situation sécuritaire du mois de septembre a été marquée par 13 attaques directes, 9 incidents d’Engins explosifs improvisés (EEl), des embuscades et des exactions sur les populations civiles. Malgré ces incidents, la situation reste sous contrôle des Forces armées maliennes (FAMa) qui gardent l’initiative sur le terrain. Le clou de ces évènements malheureux a été la double attaque terroriste du 17 septembre dernier contre l’École de gendarmerie de Faladiè et la partie nord-est de l’aéroport international président Modibo Keita-Sénou. La riposte vigoureuse des FAMa contre ces attaques a permis de neutraliser 27 terroristes et d’interpeller une soixantaine d’autres et leurs complices. (Source : abamako.com)

Cote d’Ivoire : Eliminatoires Can Maroc 2025- Les Eléphants perdent en Sierra Léone

La Côte d'Ivoire s’est inclinée face à la Sierra-Léone, 1-0 face lors de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (Can) 2025. Avec cet échec enregistré, le mardi 15 octobre 2024 au stade Samuel Kanyon Doe de Monrovia, les champions d’Afrique ne décrochent pas encore leur billet pour le Maroc en 2025. Il faut noter qu’Amadou Bakayoko a surpris les éléphants à la 85e minute. Il a marqué d’un coup de tête. Les hommes de Faé Emers ont essayé de réagir, mais les éléphants étaient trop lourds pour revenir au score. (Source : fratmat.info)

Bénin : Diplomatie- Bientôt un nouvel ambassadeur du Niger à Cotonou

A la faveur d’une interview qu’il a accordée à Bip Radio, l’ambassadeur Gildas Djobloski Agonkan avait déjà annoncé l’information. « Le ministre des Affaires étrangères nigérien a clairement exprimé sa position par rapport au retour de leur ambassadeur sur Niamey », avait-il déclaré. A en croire les précisions apportées par l’ambassadeur du Bénin près le Niger, « l’ambassadeur qui était à Cotonou avait déjà fait 5 ans ou 6 ans et c’est dans la logique du redéploiement d’un autre ambassadeur que le ministre des Affaires étrangères nigérien a souhaité qu’on ne puisse pas reconduire quelqu’un pour le rappeler après ». (Source : aniamey.com)

Gabon : Rentrée politique du Pdg- Le Ctri face à un dilemme

Ce n’était certes pas l’enthousiasme et la foule des grands raouts Pdgistes, mais le rappel de l’essentiel des troupes lors de la rentrée de l’ancien parti au pouvoir samedi dernier montre bien que le Pdg pourrait encore avoir de beaux jours devant lui. Le parti crée sur les bords de la Bouenguidi (province de l’Ogooué-Lolo, sud-est) par feu président Omar Bongo Ondimba a fait, s’il en était encore besoin, la preuve qu’il n’a pas perdu grand-chose de ses capacités de mobilisation et qu’il demeure une des principales composantes sur l’échiquier politique national, selon ses dirigeants qui ont déclaré à qui voulait l’entendre, à haute et intelligible voix que le Pdg reste « dans l’air du temps – un parti du pouvoir – un parti au pouvoir ». (Source : alibreville.com)

Rca : En solidarité avec les commerçants de Ouandja-Kotto- Fermeture des magasins au marché soudanais de Bria

L’assassinat d’un commerçant de Ouandja-Kotto, lundi, par un soldat des Forces armées centrafricaines (Faca) suscite la réaction de certains opérateurs économiques de Bria, une localité située à 329 km du lieu du drame. Au marché soudanais, les boutiquiers ont suspendu leurs activités ce lundi, affirmant ainsi leur solidarité avec les parents du défunt. Hier matin, toutes les boutiques du marché soudanais, situé dans le deuxième arrondissement de Bria, ont fermées. Les clients, en quête de marchandises, ont été surpris et contraints de se diriger vers le marché central ou celui de PK3. (Source : abangui.com)

.