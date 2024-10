Ile Maurice: Principales préoccupations des villageois - Cherté de la vie, infrastructure et montée des eaux

La marmite politique est en ébullition. À l'approche des élections générales prévues le 10 novembre, la campagne électorale bat son plein. Les potentiels candidats affûtent leurs arguments pour convaincre les électeurs de leur accorder leur confiance. L'express a une nouvelle fois tâté le pouls des citoyens.

Nous nous sommes rendus dans la circonscription no 11 (Vieux-Grand-Port- Rose-Belle. Parmi leurs principales inquiétudes figurent la baisse du pouvoir d'achat, la prolifération de la drogue et les inondations de plus en plus fréquentes, dans la région de Vieux-Grand-Port, conséquences directes du changement climatique. Mi-urbaine mi-rurale, la circonscription no 11 s'étale sur 173,07 km2. Elle regroupe 13 villages : Quatre-Soeurs, Grand-Sable, Bambous-Virieux, Bois-des-Amourettes, Vieux-Grand-Port, Rivière-des-Créoles, St-Hubert, Cluny, Bananes, Rose-Belle, Union-Park, Nouvelle-France et New-Grove.

Au total, 46 167 électeurs y sont inscrits ; Rose-Belle étant la région la plus développée, avec notamment l'arrivée du Plaisance Shopping Village et le centre commercial du Vieux Moulin. La mise en service d'un nouveau réservoir et l'inauguration du nouveau sub-office de la CWA, à Nouvelle-France, a eu lieu le 17 septembre et celle du terrain de mini-foot à Lamusse Road, Nouvelle-France, projet financé par une subvention indienne, le 25 septembre. L'inauguration d'un centre de santé dans la région de New Grove a eu lieu le 3 octobre.

Arvin Boolell, fils de feu sir Satcam Boolell, a été candidat au no 11 depuis 1987. Il a toujours terminé en tête de liste, à l'exception de l'an 2000 où il avait terminé à la deuxième place derrière Pravind Jugnauth et 2014 où il a pris la 4e place. À savoir qu'Arvin Boolell est, depuis, candidat dans la circonscription no 18 de Belle-Rose- Quatre-Bornes.

Les voix des habitants

(Manti Seewoosurrun)

Manti Seewoosurrun, 51 ans, une ha- bitante de Nouvelle-France, se désole que les enfants de sa région ne puissent profiter du jardin d'enfants mis à leur disposition. «Le jardin est tout le temps fermé. Les enfants se retrouvent à jouer dans la rue. C'est très chagrinant et aussi dangereux. Les enfants traversent les barrières pour avoir accès au jardin et peuvent se blesser», confie Manti Seewoosurrun.

(Vicky Reejhaw)

Vicky Reejhaw, 43 ans, habitant Vieux-Grand-Port, souhaite que l'asphaltage de la rue Magon soit fait une fois pour toutes. «Cette rue fait peine à voir depuis plusieurs mois. Mais je constate que c'est maintenant qu'on a commencé à effectuer des travaux ; j'espère que les travaux seront complétés», soutient Vicky Reejhaw.

(Reshad Chadun)

Reshad Chadun, retraité habitant aussi Vieux-Grand-Port, s'inquiète, lui, de la montée des eaux lors des averses. «Il faut construire des drains. Les accumulations d'eau vont directement dans la cour des gens lorsqu'il pleut beaucoup», dit-il.

(Jean-Noël Marie)

Jean-Noël Marie, pêcheur à la retraite, s'inquiète aussi de la montée des eaux lors de pluies diluviennes et de la cherté de la vie. «Enn ta sime bizin ranze ek fer drin. Lavi osi pe vinn ser. Enn bout pwason sale finn vinn Rs 90 dan laboutik», s'insurge Jean-Noël Marie. Il souhaite que les députés soient plus proches des gens. «Nou pa oule dimounn zis vinn rod vot. Nou le kan nou tap zot laport pou enn problem, zot lamem, pa swazir dimounn pou ale. Zot bizin get tou parey ou kan fini eli al enn sel ale», poursuit-il.