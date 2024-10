Congo-Brazzaville: Littérature - Mildred Moukenga présente et dédicace 'Enky 2'

Le roman de 158 pages publié aux éditions Nyuki est la continuité d'Enky 1. Il a été présenté et dédicacé par son auteure, Mildred Moukenga, le week-end dernier à Brazzaville.

La cérémonie de présentation et de dédicace d'Enky 2 a débuté par la lecture des bribes de chapitres par des adolescents amoureux du livre, conduits par le jeune Feryl. Il s'est agi d'une quarantaine des chapitres qui constitue ce roman, à savoir "Nos fiançailles", "Koyeni", "La prophétesse", "Les revenants", "Croyance aveugle", "La paternité à tout prix", "Exercice conjugal", "Le complot", "L'Amende", "Ce que veut mère", "Le piège", "Amitié par intérêt", "Réunion de famille", "Trahison", "Déception", "La discorde", "Notre mariage", "Le Bassin du Kouilou", "Scandale", "Bonne mauvaise nouvelle", "Restaurant le Pavella", "Cadeau empoisonné", "Le lapsus révélateur", "Rivalité", "Petit-déjeuner de crise", "La cousine maladroite", "L'amour en retour", "Le témoignage", "Le compromis", "Corruption", "L'interprétation", "Après la pluie, le beau temps", "Clinique Pouo", "L'anniversaire"...

A la lecture de ce roman, il ressort qu'Enky et Imani croyaient enfin vivre dans la quiétude après avoir surmonté moult épreuves. Face aux tournants émotionnels, chacun d'eux a appris à se battre pour sauver son foyer, mais leurs efforts sont-ils suffisants ? peut-on s'interroger. Lovi et Mélanie apparaissent désormais comme deux parasites dans cette union solide.

Quand l'une veut absolument imposer la polygamie à son fils, pour qu'il ait une progéniture digne d'un Bantu, selon elle, l'autre caresse le rêve fou de revenir dans son foyer, après un divorce causé par son infidélité. Toutes les deux déterminées, audacieuses et obstinées, leur complicité s'est faite de manière naturelle. Le deuxième volume du roman Enky plonge dans une saga passionnante d'amour et d'obstacles. Entre tension familiale, spiritualité africaine, escroquerie dans les églises et coups bas dans les milieux professionnels, c'est une histoire qui explore les limites et les différentes facettes de l'homme.

Pour le critique du jour, le Pr Fidèle Biakoro, "Enky" explore les limites et les différentes fresques de l'homme. « Il suscite en nous des interrogations permanentes telles « en qui » ou à « qui » doit-on faire confiance dans ce monde nouveau où les pratiques déshumanisantes deviennent monnaie courante, où l'illogique devient logique, la confiance supplante le mérite, où la compétence est désavouée au profit du clientélisme ou des attraits physiques et l'homme, par extravagance ou par trop de connaissances, corrige les créations divines ? "Enky" est une alerte et chaque homme devrait avoir sa réponse face aux problèmes de la nouvelle humanité », a-t-il dit.

Enky, une histoire inachevée

Prenant la parole à son tour, Mildred Moukenga a fait savoir que le tome 2 est la continuité du tome 1. C'est une histoire inachevée. Avant d'indiquer que c'est une histoire qui parle d'un fou, et plonge le lecteur dans la réalité où l'on explore les géométries des relations humaines et familiales, et où l'on parle de plusieurs thèmes, notamment de la spiritualité, de la résilience. Le personnage principal est une femme résiliente et à côté on montre aussi plusieurs facettes de l'homme, de même que les faiblesses des hommes et des femmes.

Ce livre est une grande école qui permet de se découvrir soi-même. « Lorsque j'ai commencé à écrire, c'était une envie de pouvoir matérialiser des idées, d'écrire des histoires qui pouvaient permettre à chacun de nous de pouvoir s'identifier. C'est important que nous pouvons avoir nos propres héroïnes, des personnages qui nous représentent, qui parlent des sujets qui nous touchent profondément.

Je me suis inspirée de la société et il y a une très bonne dose de créativité dans ce livre. C'est qui est aussi important, ce sont des sujets que j'évoque, notamment lorsque je parle de la corruption, la religion, la relation que nous avons avec la religion, comment nous agissons face à telle situation. C'est important pour moi de pouvoir nous mettre nous-mêmes face à ce genre d'expérience pour nous découvrir », a expliqué l'auteure.

Et de poursuivre en promettant de transformer Enky en série télévisée : « Matérialiser Enky en série télévisée est mon rêve. Lorsque j'écris ce livre, je le visualise beaucoup plus. Certes, l'imagination est à la base de tout, mais je vois beaucoup plus les acteurs le jouer en film. Dans ma vision, j'aimerai bien qu'un jour ce roman puisse devenir un film ou une série. Mais, pour l'instant, je me prépare pour le tome 3 d'Enky .»

Mildred Moukenga découvre sa passion pour l'écriture très jeune et débute avec les bandes dessinées. Elle est motivée par l'idée de faire connaître l'originalité de son pays, la République du Congo, à travers ses oeuvres qui allient fiction et réalité. Son intérêt pour l'histoire, la culture et la diversité ont fait d'elle une femme engagée dans la recherche et la restauration. Le roman Enky qui signifie peu en langue mibenie du département de la Likouala est disponible chez les libraires au prix de 15 000 FCFA, soit 23 euros.