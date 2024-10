Congo-Brazzaville: Cybercriminalité - Magistrats et OPJ renforcent les mécanismes de répression

Le ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique a organisé, le 15 octobre, au grand hôtel de Kintélé, un séminaire spécial au profit des magistrats et officiers de police judiciaire en vue de renforcer leurs compétences sur la cybercriminalité et les nouvelles techniques d'enquêtes criminelles dans le domaine numérique.

Plus de trois cents magistrats, militaires, policiers, gendarmes et douaniers participent à la formation qui va se tenir sur deux jours. L'ouverture a été présidée par le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso. Des thématiques variées seront développées au cours de cette session de formation animée par des experts en cybercriminalité. Elles portent, entre autres, sur "Comprendre la cybercriminalité; les cadres juridiques sur la technique et outils d'enquêtes ; collaboration internationale ; collaboration inter-agence et partage d'information dans les enquêtes sur la cybercriminalité.

A terme, les participants vont acquérir des techniques d'enquêtes et de recherches plus efficientes en la matière afin de combattre la cybercriminalité avec plus de sérénité et de professionnalisme. «La cybercriminalité constitue la troisième grande menace au monde après les armes chimiques, biologiques et nucléaires. Au regard de la sensibilité de la question, il m'a plu d'être avec vous à l'ouverture de ce séminaire consacré à la formation du corps judicaire et de répression en cybercriminalité et sur les techniques fondamentales d'enquêtes criminelles dans le domaine du numérique », a souligné le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Collinet Makosso.

%

Face à l'ampleur de la menace de la cybercriminalité, a-t-il renchéri, le Congo s'est doté d'un important arsenal juridique, à savoir la loi n°26-2020 du 5 juin 2020 portant lutte contre la cybercriminalité. Pour le ministre de tutelle, Léon Juste Ibombo, la tenue de ce séminaire vient à point nommé et permettra au Congo de renforcer sa souveraineté numérique.

« Notre pays n'a pas tardé à mettre en place un cadre législatif et institutionnel en matière de cybersécurité et de lutte contre la cybercriminalité à même d'assurer notre souveraineté numérique afin de garantir un environnement numérique sécurisé. Puisse ce séminaire exclusif contribuer au renforcement de la sécurité nationale et à la réduction des pertes économiques dues à la cybercriminalité commise en ligne », a indiqué Léon Juste ibombo.

Une idée appuyée par le ministre chargé de la Décentralisation et du Développement local, Juste Désiré Mondelé, qui était de la partie. Le séminaire sur la cybercriminalité va se clôturer ce jeudi.