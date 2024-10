Congo-Brazzaville: Rencontre académique - Les acteurs de l'éducation invités à l'action citoyenne

Le président du comité d'organisation du colloque international et interdisciplinaire sur la citoyenneté, Ghislain Thierry Maguessa Ebomé, a exhorté le monde universitaire à la participation citoyenne à l'issue des travaux de la rencontre sur le thème « Quelles expériences éducatives pour promouvoir la citoyenneté » à Brazzaville.

Le colloque a été organisé par l'Ecole normale supérieure (ENS), en partenariat avec le Mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza. Il a regroupé du 10 au 12 octobre à Brazzaville 301 participants venus notamment des établissements d'enseignement supérieur du Canada, Gabon, Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Tchad, de la République démocratique du Congo, du Burkina Faso et du Congo, pays hôte.

Pendant trois jours, soixante-quinze communications réparties en quatre axes ont été développées par plusieurs orateurs. La leçon inaugurale était axée sur la coexistence des identités religieuses dans la formation. La rencontre a permis aux participants de bénéficier des enseignements en présentiel et en ligne sur la mauvaise qualité de l'éducation, le taux élevé d'incivisme qui freine les résultats d'apprentissage, de prise en charge des apprenants. Les orateurs ont souligné à cette même occasion l'importance de la prise en charge d'urgence des initiatives. D'après eux, l'éducation de la citoyenneté s'exprime à travers les valeurs.

La citoyenneté peut réduire les conflits en promouvant la compréhension et le respect des diversités techniques, culturelles essentiels pour le bon fonctionnement des institutions démocratiques. Elle peut jouer également le rôle déterminant dans la corruption. «Une population éduquée au civisme et à la citoyenneté est mieux équipée et peut participer au débat constructif favorisant ainsi des politiques publiques qui répondent véritablement aux besoins des citoyens », ont souligné les orateurs.

Par ailleurs, la question sur la citoyenneté a permis aux participants d'acquérir des connaissances, notamment sur les notions de patriotisme, de citoyenneté et des valeurs citoyennes, l'accès à l'assistance médicale à la procréation et ses implications sur les droits des citoyens, la cohésion familiale et l'éducation civique gage de rendements scolaires au Congo. La directrice du Mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, Belinda Ayessa, a qualifié ce colloque d'une confrontation des idées. Elle a invité les universitaires à l'engagement moral des défis colossaux car, pour elle, au-delà de l'aspect politique, la citoyenneté est aussi une affaire de coeur, d'empathie et de responsabilité.