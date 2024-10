Angola: Synthèse du message du Président de la République sur l'état de la Nation

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a adressé mardi, à Luanda, un message sur l'état de la Nation, à l'occasion de l'ouverture de l'année parlementaire, en mettant l'accent sur la résolution de diverses questions et la promotion du bien-être des Angolais.

Au cours de son intervention, qui a duré environ deux heures, il a affirmé que le fait que l'économie nationale ait enregistré une croissance de 4,3 % au cours des deux derniers trimestres de l'année en cours, encourage l'Exécutif à aller de l'avant avec optimisme.

Santé et éducation

Dans le domaine de la santé, il a souligné que l'investissement dans l'infrastructure des trois niveaux du Service national de santé est en bonne voie, avec la construction, la réhabilitation et l'équipement de diverses unités de santé.

« Grâce à cette transformation, sur les plus de 30 millions de consultations effectuées d'ici la fin du premier semestre 2024, environ 73 % concerneront les soins de santé primaires », a-t-il déclaré.

Il a indiqué que dans les prochains jours sera inauguré l'hôpital général Cuanza-Sul, nommé en l'honneur du commandant Raúl Diaz Arguelles, et en novembre prochain, ce sera l'hôpital général Cuanza-Norte, nommé en l'honneur du nationaliste angolais Mário Pinto de Andrade.

%

« Nous travaillons pour que, d'ici 2026 au plus tard, l'hôpital municipal de Porto Amboim, l'Institut d'Anatomie médico-légale, l'hôpital général de Mbanza Kongo, le complexe hospitalier Pedro Maria Tonha Pedalé, l'hôpital général d'Uíge, l'hôpital Américo Boavida, l'hôpital pédiatrique de Huambo, l'hôpital maternel et infantile de Huíla, le nouvel hôpital des brûlés de la province de Luanda, l'hôpital maternel et infantile de Benguela, l'hôpital général de Catumbela et le nouvel hôpital d'oncologie de Luanda soient achevés et inaugurés», a-t-il déclaré.

Il a expliqué que l'objectif est de disposer d'un service national de santé solide, capable de répondre aux besoins des Angolais.

En ce qui concerne l'éducation, il a déclaré que le Gouvernement continuerait à mobiliser des ressources pour améliorer l'éducation des enfants et des jeunes dans tout le pays.

Il a indiqué que 80 nouvelles écoles avaient été ajoutées au cours de l'année scolaire actuelle, ce qui porte le total à 729 nouvelles salles de classe, sur les 270 000 existantes.

Il a précisé que l'année scolaire en cours comptera donc 237 689 élèves de plus que la précédente, ce qui portera le nombre d'élèves inscrits dans l'enseignement général à neuf millions 253 713, et qu'un total d'un million 600 000 places sont disponibles pour les élèves qui entrent pour la première fois dans l'enseignement élémentaire et dans l'enseignement primaire.

Il a aussi parlé de la formation continue des enseignants et du recrutement de nouveaux enseignants, des repas scolaires, de l'augmentation du nombre de pupitres et de l'éradication de l'analphabétisme, entre autres.

Il a estimé qu'il était important d'améliorer la qualité de l'éducation afin que la main-d'oeuvre soit capable de promouvoir le développement durable du pays.

Enseignement supérieur

Il a salué le programme d'envoi de 300 diplômés et maîtres dans les grandes universités, qui a déjà commencé à porter ses fruits, notant que « quinze médecins ont achevé leur formation dans diverses spécialités à l'Université de São Paulo au Brésil ».

Il a ajouté que le Gouvernement prenait également en compte l'importance des infrastructures, comme la construction et l'équipement de différents campus universitaires, à savoir l'Université Lueji a N'Konde, avec des unités organisationnelles à Dundo, où elle est basée, et à Saurimo, pour l'Institut polytechnique de l'université.

Emploi

En ce qui concerne l'employabilité, le Chef de l'État a reconnu que le taux de chômage (22,2 %), en particulier chez les jeunes, et a souligné que 292.689 personnes avaient bénéficié d'un emploi net en Angola au cours des dernières années, grâce aux mesures de stimulation de l'économie.

Il a expliqué qu'à cette fin, le Fonds national pour l'emploi a été institutionnalisé, avec un budget initial de 21 milliards de kwanzas, pour soutenir une grande variété d'initiatives.

D'autre part, il a annoncé la révision de la législation applicable aux crimes contre les mineurs, pénalisant plus sévèrement ceux qui commettent des actes graves susceptibles de compromettre l'avenir des enfants.

En ce qui concerne l'émancipation des femmes, il a garanti que le Gouvernement continuerait à reconnaître et à louer le rôle des femmes dans la société et à soutenir leurs initiatives.

Il s'est dit encouragé par la contribution de l'agriculture familiale, qui a permis d'augmenter la production nationale.

Il a indiqué que la campagne agricole 2023/2024 a connu une production agricole globale de 28 034 707 tonnes, soit une croissance de 13,1 % par rapport à l'année précédente.

Kwenda

En ce qui concerne la famille, la lutte contre la pauvreté, la protection sociale de base et l'inclusion des groupes sociaux en situation de vulnérabilité, il a souligné le programme Kwenda, qui joue un rôle central et a un effet multiplicateur dans le domaine de la promotion du développement local.

À cet effet, il a annoncé la prolongation du programme pour cinq années supplémentaires, suite à l'approbation par la Banque mondiale d'un montant de plus de 400 millions de dollars, compte tenu des effets positifs et de la rigueur des comptes.

Il a fait l'éloge du sport national, soulignant les nombreuses médailles obtenues au cours des 12 derniers mois, en particulier dans le sport de la lutte, soutenant l'augmentation de 70 000 athlètes professionnels, résultant de la croissance des compétitions nationales dans les différents groupes d'âge.

Infrastructures

Pour le Chef de l'État, le développement doit également être lié à la création d'infrastructures, notamment dans les domaines de l'énergie, de l'eau, des routes, des ports, des aéroports, des chemins de fer, du logement, de l'éducation, de la santé et des télécommunications.

Il a considéré les routes comme un facteur important de réduction des asymétries régionales, raison pour laquelle l'Exécutif a accordé une attention particulière à ce segment.

À cette fin, il a énuméré en détail les routes nationales et provinciales qui sont en cours de réhabilitation afin d'améliorer la mobilité des citoyens.

Il a évoqué les progrès réalisés dans le domaine de l'énergie et de l'eau, qui ont un impact significatif sur la vie des citoyens.

Il a parlé du vaste programme d'électrification rurale en cours pour apporter l'électricité à la campagne grâce à l'énergie photovoltaïque dans plusieurs provinces, avec des milliers de connexions prévues.

D'autre part, il a estimé que l'approvisionnement en eau de la population était essentiel, soulignant la construction, la réhabilitation et l'expansion des systèmes d'approvisionnement en eau dans la capitale du pays, où sept millions de personnes devraient être approvisionnées.

Diplomatie économique

Selon João Lourenço, la diplomatie économique continue d'être un axe central de la politique transfrontalière, en vue d'attirer les investissements étrangers directs, de stimuler les exportations et l'internationalisation progressive des entreprises angolaises.

À cette fin, a-t-il poursuivi, l'Angola accueillera en 2025 le 17e sommet des affaires États-Unis d'Amérique-Afrique, une étape importante de la diplomatie économique et une excellente occasion de promouvoir les partenariats d'affaires.

Défense et sécurité

Le Président de la République a assuré que, bien qu'étant un pays de paix, l'Angola ne néglige pas son intégrité territoriale.

Les Forces Armées Angolaises (FAA), a-t-il réaffirmé, continuent d'être le rempart de la défense nationale et sont en permanence prêtes et préparées pour la défense de la souveraineté du pays.

Ainsi, il a expliqué que le programme de restructuration des FAA progresse à un bon rythme, de même que l'adaptation de son système de forces et de l'appareil militaire du pays afin de permettre son redimensionnement progressif et d'établir le nombre de militaires nécessaires pour remplir ses missions.

D'autre part, il a annoncé qu'environ 240 millions de dollars seront alloués sur les ressources de l'État pour 2025 et 2026 au programme de déminage, en vue d'éradiquer les mines antipersonnel et autres engins explosifs du territoire national, de sorte que le pays puisse être déclaré exempt de mines en 2027.

Criminalité

Il a déclaré que la situation de la sécurité publique est stable, avec une maîtrise des niveaux de criminalité, y compris des crimes violents, soulignant que les effectifs seront renforcés et que la formation de la Police nationale sera améliorée.

Par rapport à la même période de l'année dernière, il a déclaré qu'il y avait eu une baisse significative de la criminalité, bien que cette situation ne cache pas les faiblesses qui existent toujours et le travail qui doit encore être fait pour assurer la sécurité publique du pays.

João Lourenço a demandé qu'une attention particulière soit accordée aux délits de contrebande de carburant, d'exploitation illégale des ressources minérales et de vandalisme des biens publics.

« Ces types de crimes causent des dommages considérables à notre économie et nuisent à tous les citoyens », a-t-il déclaré.

Les auteurs, les acheteurs des produits du vol, mais surtout les instigateurs et les promoteurs, doivent être punis de manière exemplaire.

Il a ajouté que certaines des personnes impliquées dans ces types de crimes « sont des politiciens et des parlementaires », qui ont l'obligation de défendre la loi et le bien public.

Indépendance nationale

Il a rappelé qu'en 2025, l'Angola fêtera les 50 ans de son indépendance, un jalon à utiliser pour une réflexion profonde, pour honorer les héros nationaux, pour exalter notre histoire commune et notre amour de la patrie.

« L'indépendance a représenté la réaffirmation de notre liberté et de notre dignité en tant qu'êtres humains. Nombre des meilleurs fils de notre patrie n'ont épargné aucun effort, allant jusqu'à donner leur vie, pour que nous puissions être aujourd'hui un État souverain et indépendant », a-t-il souligné.

Enfin, il a appelé tous les Angolais à s'associer à l'effort national et à l'exemple de millions de compatriotes qui démontrent chaque jour leur amour pour leur pays par leur travail désintéressé en faveur de la patrie.