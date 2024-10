Maroc: Festival national du théâtre scolaire - Lancement d'une formation au profit de 160 enseignants de la région Casablanca-Settat

Casablanca — Une série de formations dans le domaine artistique a été lancée, mardi par l'Académie régionale de l'éducation et de la formation (AREF) de Casablanca-Settat, au profit de 160 enseignants du préscolaire et du primaire.

Organisées par l'Académie et la Fondation des Arts Vivants, en partenariat avec la région de Casablanca-Settat et la Fondation ZaKoura, ces formations, se poursuivant jusqu'à jeudi prochain, s'inscrivent dans le cadre de la préparation de la 2ème édition du Festival National de Théâtre Scolaire qui se tiendra sous le thème "Nkhdem Bladi".

Ainsi, les enseignants suivront durant ces 3 jours de formation des ateliers dirigés par des experts du domaine artistique, autour notamment de la mise en scène, l'improvisation, la scénographie, le décor, les costumes de scène et les techniques d'interprétation, et ce afin d'améliorer les compétences des bénéficiaires. Ces derniers seront appelés à encadrer et aiguiser les talents artistiques de près de 5.000 élèves de la région.

A cette occasion, le directeur de l'AREF de Casablanca-Settat, Abdelmoumen Taleb, a souligné la hausse cette année du nombre de bénéficiaires de ces séances de formation, mais aussi de celui des élèves qui participeront à la 2ème édition du Festival National de Théâtre Scolaire , prévue les 17 et 18 décembre prochain au Centre Culturel d'Anfa.

Ce festival s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la feuille de route de la réforme du système éducatif national 2022-2026, qui vise à consolider l'apprentissage par la diversification des activités parallèles, contribuant ainsi à l'épanouissement des élèves, a-t-il poursuivi, notant qu'il vise également à développer les talents des jeunes, en leur offrant des espaces d'expression pour peaufiner leurs compétences.

De son côté, Noureddine Ayouch, président de la Fondation des Arts Vivants, a expliqué dans une déclaration similaire, que l'organisation de cette 2ème édition est sous-tendue par le succès de l'édition précédente, formant le vœux de voir cette initiative se reproduire dans d'autres régions du Royaume.

M. Ayouch, également fondateur et membre du conseil d'administration de la Fondation Zakoura, a fait observer que le théâtre est un outil de développement pour les enfants dès leurs plus jeunes âges, soulignant que cette activité permet aux élèves de s'épanouir et de construire leur personnalité dans un esprit d'ouverture et d'épanouissement.

Abdellatif Maâzouz, président du Conseil de la région Casablanca-Settat, a souligné à son tour l'importance qu'accorde le Conseil au développement culturel, soutenant que l'organisation et la participation à ce festival s'inscrit dans le cadre de la convention signée entre le Conseil et le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

Le Festival National de Théâtre Scolaire est une compétition théâtrale où les élèves, encadrés par leurs enseignants, présenteront des pièces de théâtre devant un jury de professionnels et d'experts en éducation artistique. Les présélections auront lieu du 2 au 7 décembre 2024 au niveau des provinces et communes de la région Casablanca-Settat. 16 troupes seront retenues de chaque direction provinciale.