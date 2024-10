Maroc: GITEX Global - Le chantier Royal de réforme du système de santé mis en exergue à Dubaï

Dubaï — Le ministère de la Santé et de la Protection sociale a mis en avant, mardi, dans le cadre de sa participation à la 44ème édition du Salon GITEX Global à Dubaï, le chantier Royal relatif à la réforme du système national de santé, visant à renforcer la protection sociale et à garantir l'accès à des services de santé de haute qualité pour tous les citoyens.

Intervenant lors d'une table ronde, le directeur de la direction des Médicaments et de la Pharmacie au sein du ministère de la Santé et de la Protection sociale, Aziz Mrabti a exposé les principales réformes en cours dans le secteur de la santé, conformément à la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, visant à garantir la sécurité sanitaire et à promouvoir l'équité dans l'offre de soins.

M. Mrabti a saisi, cette occasion, pour rappeler le discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l'occasion de la Fête du Trône en 2018, dans lequel le Souverain a appelé à refondre "le système national de santé, qui se caractérise par des inégalités criantes et une faible gestion". Il a également noté que le Souverain a mis l'accent dans le discours de la Fête du Trône 2020 sur la nécessité "d'assurer la protection sociale à tous les Marocains".

Parmi les principales réalisations de ce chantier Royal figure l'élargissement de la couverture médicale à de nouvelles catégories de citoyens, a-t-il estimé, rappelant qu'en 2012, le ministère avait lancé le régime "RAMED", qui a permis d'assurer une couverture médicale aux populations les plus vulnérables. Cette initiative a été précédée du lancement de l'Assurance Maladie Obligatoire (AMO) en 2005, d'abord destinée aux salariés des secteurs public et privé, avant d'être étendue par la suite aux non salariés, tels que les artisans et les indépendants, offrant ainsi à une grande frange de la population l'accès aux services de santé.

En outre, il a fait remarquer que la pandémie de Covid-19 a marqué un tournant décisif dans les réformes du système de santé, incitant le ministère à accélérer ces réformes pour satisfaire les besoins urgents du secteur, précisant que le département de la santé a pris des mesures exceptionnelles face à la pandémie, notamment avec la création de 15 hôpitaux de campagne et l'augmentation du nombre de lits en soins intensifs, en plus de la mobilisation d'environ 50.000 professionnels de la santé.

M. Mrabti a également souligné que la campagne nationale de vaccination contre le Covid-19 ayant touché 25 millions de personnes, est l'une des réalisations majeures, de même que la construction d'une usine de fabrication de vaccins, renforçant ainsi la capacité du Maroc à atteindre la souveraineté sanitaire.

Evoquant l'opération de numérisation, le directeur des Médicaments et de la Pharmacie a rappelé que celle-ci constitue un pilier essentiel du chantier Royal de réforme du système national de santé, précisant que le ministère est en train de mettre en place un système d'information national unifié pour faciliter l'échange de données médicales entre les établissements de santé via une plateforme électronique avancée.

Il a ajouté que les citoyens pourront accéder à leurs dossiers de maladie grâce à la carte nationale électronique, ce qui améliorera l'efficacité du système de santé national et contribuera à la qualité des services offerts.

En plus de la numérisation, l'exposé a abordé les efforts déployés pour améliorer les infrastructures sanitaires, avec la modernisation de plusieurs établissements hospitaliers et leur équipement en matériel médical de pointe, ainsi que l'amélioration des conditions de travail des professionnels de la santé.

Concernant l'amélioration de la gouvernance dans le secteur, M. Mrabeti a évoqué la création de la Haute Autorité de la Santé (HAS), une instance consultative avec pour mission de dispenser des conseils stratégiques sur les politiques de santé et la gestion des crises sanitaires.

Il a également mentionné la création de deux nouvelles agences, à savoir l'Agence marocaine des médicaments et des produits de santé et l'Agence marocaine du sang et de ses dérivés, qui ont pour objectif de réguler et développer ces secteurs, ainsi que de garantir la disponibilité des médicaments et produits de santé, et la qualité du sang et de ses dérivés.

M. Mrabti n'a pas manqué de réaffirmer l'engagement du ministère de la Santé et de la Protection sociale à poursuivre la mise en oeuvre de ces réformes ambitieuses, qui constituent une véritable révolution dans le système de santé national.

Les défis futurs, tels que la pérennité du financement des réformes sanitaires et l'élargissement de la numérisation, requièrent la coopération de l'ensemble des parties prenantes afin d'atteindre les objectifs ambitieux du chantier Royal et de garantir des services de santé de qualité à tous les citoyens, a-t-il conclu.

La 44e édition de GITEX Global 2024, dont le coup d'envoi a été donné lundi à Dubaï, sous le signe "Coopération globale pour la construction d'une économie future d'intelligence artificielle" réunit plus de 6.500 exposants, 1.800 startups et plus de 1.200 investisseurs issus de près de 180 pays.