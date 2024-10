Angola: Le pays et les États-Unis renforcent leurs relations avec la signature d'instruments juridiques

Luanda — Deux instruments juridiques liés aux domaines des services aériens et de la défense ont été paraphés ce mardi, à Luanda, entre l'Angola et les États-Unis d'Amérique, dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays.

Paraphé par le secrétaire d'État à la Coopération internationale et aux Communautés angolaises, Domingos Custódio Vieira Lopes, et l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Angola, Tulinabo Mushingi, l'accord sur les services aériens établit les droits de survol et de séjour, et encourage la concurrence équitable entre les compagnies aériennes des deux pays.

D'autre part, l'Accord 505 établit les conditions de fourniture de formations et d'autres services dans le cadre du Programme international d'éducation et de formation militaires (IMET).

La signature de ces accords représente un progrès significatif dans la coopération entre l'Angola et les États-Unis d'Amérique, en plus de consolider un engagement mutuel en faveur du développement économique, de la sécurité et de la stabilité régionale.

Avec la mise en oeuvre des instruments juridiques susmentionnés, une intensification des relations entre les deux nations est attendue, au bénéfice de leurs peuples respectifs.

Selon le diplomate américain, l'un des objectifs est de diversifier l'économie, ainsi que de continuer à promouvoir la sécurité et la stabilité en Angola et dans la région. Pour l'ambassadeur américain, l'accord sur le transport aérien contribuera à garantir qu'à l'avenir il y ait des vols directs entre Luanda et les États-Unis d'Amérique et vice versa.

L'accord de sécurité, selon le diplomate américain, est un instrument qui permettra davantage d'échanges et de formation entre les deux forces armées, que ce soit en Angola, aux États-Unis ou ailleurs. "Nous voulons continuer à soutenir les forces armées angolaises dans leur modernisation et cet instrument juridique nous aidera à atteindre cet objectif", a-t-il conclu.

Relations entre l'Angola et les États-Unis

L'Angola et les États-Unis d'Amérique ont établi des relations diplomatiques formelles en 1993, le secteur énergétique étant au centre des relations économiques entre les deux pays.

Lutte contre la corruption

Les États-Unis soutiennent l'Angola dans la lutte contre la corruption à travers plusieurs initiatives, notamment le programme du Département du Trésor, lancé en mars 2019, pour améliorer la capacité du pays à mettre en oeuvre le régime de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AML/CFT).

Coopération économique

Les entreprises américaines ont des investissements en Angola, notamment dans le secteur de l'énergie. ExxonMobil, Halliburton, Baker Hughes, Caterpillar, Chevron, Cummins, TechnipFMC et Tidewater sont tous représentés en Angola.

En 2019, un consortium dirigé par Chevron a annoncé son intention d'investir plus de deux milliards de dollars dans l'exploration de nouveaux gisements de gaz naturel offshore et dans l'augmentation de la production des gisements existants.

L'Ex-ImBank américaine a signé un mémorandum d'entente avec l'Angola, en avril 2019, dans le but d'explorer des garanties pouvant atteindre quatre milliards de dollars pour soutenir les exportations américaines vers le pays.