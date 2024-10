Soudan: Le ministère des Affaires étrangères salue la déclaration du Conseil de paix et de sécurité africain et la qualifie de positive

Port Soudan: — Le ministère des Affaires étrangères a publié mardi une déclaration dans laquelle il salue la déclaration du Conseil africain de paix et de sécurité du 9 octobre 2024, ainsi que les tendances positives et les propositions constructives qu'elle contient, et exprime son accord avec les priorités fixées par la déclaration en particulier la mise en oeuvre complète de la Déclaration de Djeddah et l'évacuation des domiciles des citoyens.

Le gouvernement exprime son accord avec les priorités fixées dans le communiqué, notamment la pleine mise en oeuvre de la Déclaration de Djeddah, l'évacuation des maisons des citoyens, la facilitation de l'acheminement de l'aide humanitaire, sa demande à la milice de soutien rapide de lever immédiatement le siège d'El Fasher, et sa condamnation des atrocités commises par les milices contre les civils.

Il apprécie également hautement l'accueil réservé par le Conseil à la feuille de route présentée par le Soudan pour résoudre la crise, ainsi que la décision du Conseil de poursuivre et de renforcer l'engagement positif de l'Union africaine avec le Soudan et de rouvrir son bureau à Port-Soudan.

Le gouvernement salue l'appel lancé dans la déclaration à toutes les institutions de l'Union africaine pour qu'elles doublent leur aide au Soudan.

Le gouvernement du Soudan renouvelle son plein engagement en faveur d'un engagement constructif avec l'Union africaine, l'organisation continentale mère, en tant que l'un des fondateurs et pionniers de l'action africaine commune et pays qui représente la mini-Afrique.

Il exprime ses remerciements aux membres du Conseil de paix et de sécurité pour leur visite au Soudan le 3 de ce mois et pour les résultats de la visite, qui incarnent le retour positif d'une communication directe et franche entre l'organisation continentale et les États membres au sein du Conseil de paix et de sécurité. le cadre du principe des solutions africaines aux problèmes africains.