Afrique de l'Ouest: Éliminatoires CAN 2025 - Le Mali et la Côte d'Ivoire vont devoir attendre pour la qualification

Le Mali et la Côte d'Ivoire avaient l'occasion de se qualifier pour la phase finale de la CAN 2025 ce mardi 15 octobre lors de la quatrième journée. Mais le Mali a fait match nul face à la Guinée-Bissau et la Côte d'Ivoire a perdu contre la Sierra Leone.

Le Mali avait l'occasion de valider sa qualification pour la CAN 2025 ce mardi 15 octobre contre la Guinée-Bissau à l'occasion de la 4e journée des éliminatoires au Stade du 24 septembre à Bissau. Si le Mozambique a repris les commandes du groupe I au Mali, qu'il devance désormais d'un point, à l'issue de sa quatrième journée et sa victoire face à ESwatini (3-0), les Aigles avaient besoin d'une victoire pour retrouver la première place de la poule et décrocher le sésame pour le Maroc.

Les hommes de Tom Saintfiet, portés par leur victoire précieuse à l'aller (1-0), avaient l'ambition de rééditer cette performance. Depuis le début des qualifications, le Mali comptait un nul et deux victoires avant cette nouvelle journée. Face à la Guinée-Bissau, une victoire suffisait pour les Maliens. Mais les deux équipes se sont finalement quittées sur un match nul. Les Aigles du Mali attendront. Ils feront face au Mozambique lors de la 5e journée et à Eswatini, déjà éliminé, lors de la dernière journée. La Guinée-Bissau peut toujours espérer voir le Maroc.

Première défaite pour les Ivoiriens en quatre journées

La Sierra Leone et la Côte d'Ivoire étaient eux opposés au Samuel Kanyon Doe Sports Complex de Monrovia, au Liberia. La Côte d'Ivoire, vainqueur 4-1 de la Sierra Leone vendredi dernier à San Pedro, avait enchaîné une troisième victoire. Avec un résultat positif, les Éléphants étaient assurés de défendre leur titre au Maroc.

En face, la Sierra Leone, dernière du groupe avec déjà 3 unités de retard sur la Zambie, risquait gros en cas de défaite. Et la Sierra Leone a finalement inscrit le seul but de cette rencontre en fin de seconde période grâce à Amadou Bakayoko, qui reprenait un ballon de la tête suite à un coup franc (85e). Les champions d'Afrique en titre devront attendre avant de valider leur ticket pour la phase finale alors que la Sierra Leone peut encore rêver d'une qualification.