Sénégal: Une vingtaine de villages situés sur les rives du fleuve Sénégal sous les eaux

Une vingtaine de villages situés sur les rives du fleuve Sénégal et de son affluent, la Falémé, sous les eaux. Cette région Est du Sénégal n'avait pas connu des inondations de cette ampleur depuis 1955, selon les autorités locales.

À Kidira, une commune de 11 000 habitants à 650 km à l'est de Dakar, près de 400 personnes ont dû fuir leur maison, pour se réfugier chez des amis ou dans des écoles en dur qui ne sont pas inondées. Ibrahima Fade, conseiller municipal de Kidira, tire la sonnette d'alarme au micro de Lea-Lisa Westerhoff.

On a des maisons qui sont complètement dans l'eau depuis maintenant plus de 3 ou 4 jours. Et puis aussi des champs de piments et de maïs qui vraiment actuellement, on peut dire que tout est parti... Et en plus, c'était l'espoir de toute une jeunesse, qui était résilié à la culture de piments et d'oignons actuellement. Et des jeunes aussi qui ont eu à contracter des prêts au niveau des banques et, aujourd'hui, ils se trouvent dans de sérieux, sérieux et sérieux problèmes...