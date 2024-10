Afrique: Tuberculose - Les enfants toujours exclus des progrès contre la maladie

communiqué de presse

Un rapport publié aujourd'hui par Médecins sans Frontières (MSF) montre que les enfants atteints de tuberculose continuent d'être négligés dans l'effort mondial pour lutter contre la maladie.

Beaucoup d'enfants atteints de tuberculose ne sont ni diagnostiqués, ni soignés. Le rapport, intitulé "TACTIC : Test, Avoid, Cure TB in Children", étudie les directives relatives à la tuberculose dans 14 pays* où la prévalence de la maladie est élevée et révèle que nombre d'entre eux n'ont toujours pas aligné leurs politiques nationales en matière de tuberculose sur les dernières directives de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

MSF exhorte tous les pays à allouer les ressources nécessaires et à définir un calendrier clair pour mettre en oeuvre ces directives et améliorer l'accès à la prévention, au diagnostic et au traitement de la tuberculose pour les enfants. MSF demande également aux bailleurs de fonds, à l'OMS, au fonds mondial et aux agences UNITAID et USAID de fournir un financement suffisant aux pays pour soutenir les réformes et la mise en oeuvre des politiques de lutte contre la tuberculose pédiatrique.

L'OMS estime que 1,25 million d'enfants et de jeunes adolescents (0-14 ans) contractent la tuberculose chaque année, mais que seule la moitié sont diagnostiqués et traités. Sur la base des dernières données scientifiques, l'OMS a formulé en 2022 plusieurs recommandations clés pour les enfants et adolescents atteints de tuberculose, notamment l'utilisation d'algorithmes de décision qui permettent de diagnostiquer la tuberculose chez les enfants à partir de leurs symptômes en l'absence de confirmation en laboratoire, et la proposition de schémas de traitements oraux courts pour soigner et prévenir la tuberculose chez l'enfant.

%

« La tuberculose est guérissable, même chez les enfants. L'OMS a mis à jour ses recommandations pour aider les pays à fournir les meilleurs soins possibles aux enfants atteints de l'une des maladies infectieuses les plus meurtrières au monde », a déclaré Stijn Deborggraeve, spécialiste des enjeux de diagnostic pour la campagne d'accès de MSF.

« Depuis que nous avons commencé à appliquer les recommandations de l'OMS dans le district de Bombali, nous avons commencé à détecter et à soigner beaucoup plus d'enfants atteints de tuberculose », explique Joseph Sesey, responsable clinique chez MSF à Makeni, en Sierra Leone. « Ces nouvelles recommandations nous ont aidés à éviter les erreurs de diagnostic : les médecins qui hésitaient à mettre les enfants sous traitement antituberculeux en l'absence de résultats positifs au test de dépistage se sentent désormais plus à l'aise pour diagnostiquer la tuberculose sur la base des seuls symptômes cliniques. J'ai remarqué une réduction significative du nombre de décès d'enfants atteints de tuberculose dans de nombreux centres de santé. »

Les structures MSF qui accueillent des enfants, dans tous les contextes, sont confrontées aux défis du diagnostic et du traitement de la tuberculose chez les enfants. Pour y faire face, MSF a lancé « TACTiC » en début d'année 2024 : un projet inédit déployé sur une douzaine de pays dans l'objectif d'accélérer de manière proactive la mise en oeuvre des récentes recommandations de l'OMS par les équipes MSF et les structures de santé locales et donc d'augmenter le nombre d'enfants diagnostiqués et bénéficiant d'une mise sous traitement rapide et adéquate.

Sur les 14 exemples de politiques étudiés dans le rapport de MSF, seul le Nigeria aligne totalement sa politique de santé publique sur les dernières directives de l'OMS. Les lacunes les plus importantes ont été constatées dans les politiques relatives au diagnostic de la tuberculose chez les enfants : seuls cinq des quatorze pays ont adapté leurs politiques de soins et de prévention afin d'instaurer un traitement antituberculeux sur la base de leurs symptômes en l'absence de test bactériologique positif, et seuls quatre de ces cinq pays disposent des ressources nécessaires pour mettre en oeuvre les directives.

Cependant, le travail ne s'arrête pas aux changements de politiques de prévention et de soins. Par exemple, de nouveaux schémas thérapeutiques plus courts et entièrement oraux sont désormais recommandés par l'OMS pour le traitement de la tuberculose pédiatrique, y compris de sa forme résistante aux médicaments, mais leur mise en oeuvre dans les pays reste lente. Bien que disponibles, les nouveaux traitements antituberculeux adaptés aux enfants ne sont pas toujours acquis par les pays.

« Il est regrettable que ces formulations de médicaments ne soient toujours pas disponibles dans de nombreux pays en raison d'obstacles bureaucratiques et de déficits de financement », a déclaré le Dr Cathy Hewison, responsable MSF du groupe de travail sur la tuberculose. « En conséquence, les enfants atteints de tuberculose sont contraints d'avaler des médicaments sans que les doses soient adaptées à leur poids, ce qui les expose à de graves risques d'effets secondaires et d'échec du traitement. Cette négligence doit cesser immédiatement : les outils et les traitements dont nous disposons doivent atteindre les enfants qui en ont le plus besoin. »

* Afghanistan, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Guinée, Inde, Mozambique, Niger, Nigeria, Pakistan, Philippines, Sierra Leone, Somalie, Soudan du Sud, Ouganda.