Cameroun: BUEA - Trafic paralysé à mile 14 suite à un glissement de terrain majeur

Dès les premières heures de la matinée, les automobilistes ont été confrontés à une situation de trafic chaotique. Les véhicules en provenance de Mutengene, tout comme ceux tentant de quitter Buea, se sont retrouvés immobilisés de part et d'autre de la zone sinistrée. Cette paralysie soudaine du réseau routier a rapidement engendré de longues files d'attente, perturbant considérablement les déplacements dans la région.

Face à cette situation d'urgence, les autorités locales ont rapidement réagi en mettant en place des mesures de sécurité et en diffusant des consignes aux usagers de la route. Les conducteurs sont vivement encouragés à emprunter des itinéraires alternatifs pour contourner la zone affectée. Ces déviations, bien que potentiellement plus longues, sont essentielles pour maintenir une certaine fluidité du trafic et éviter une congestion totale du réseau routier environnant.

L'ampleur de cet éboulement soulève des questions cruciales sur la sécurité des infrastructures routières dans cette région montagneuse. Les experts géologues et les services techniques ont été dépêchés sur place pour évaluer l'étendue des dégâts et estimer le temps nécessaire aux travaux de déblaiement et de sécurisation de la zone.

Cette interruption du trafic entre Mutengene et Buea pourrait avoir des répercussions économiques significatives si elle venait à se prolonger. En effet, cet axe routier est vital pour le transport de marchandises et le déplacement des populations locales. Les autorités travaillent d'arrache-pied pour rétablir la circulation dans les meilleurs délais, tout en garantissant la sécurité des usagers.

En attendant la réouverture de la route, il est conseillé aux voyageurs de se tenir informés des dernières mises à jour concernant l'état du trafic et de prévoir des temps de trajet plus longs. La prudence reste de mise dans les zones avoisinantes, d'autres glissements de terrain mineurs pouvant potentiellement survenir suite aux récentes intempéries.