Algérie: Ouverture des journées 'CANEX WKND' mercredi à Alger

Alger — Les journées du "CANEX WKND 2024" organisées par l'Algérie s'ouvriront, mercredi à Alger, dans le but de faire connaitre les industries créatives et culturelles algériennes et africaines, encourager les talents africains dans divers domaines de créativité, promouvoir le débat artistique et offrir davantage d'opportunités de partenariat.

Organisée conjointement par les ministères du Commerce et de la Promotion des exportations, de la Culture et des Arts, de la Jeunesse et des Sports, et du Tourisme et de l'Artisanat, en collaboration avec la Banque africaine d'Import-Export "Afreximbank" et en partenariat avec la Commission de l'Union africaine (CUA) et le Secrétariat de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF), cette manifestation s'étalera jusqu'au 19 octobre au Palais des Expositions (SAFEX) à Alger.

Les délégations internationales participant à l'évènement commençaient à affluer mardi matin à Alger, entre autres des ministres de la Culture et des officiels de plusieurs pays africains, ainsi que des responsables d'instances et d'organisations africaines, les travaux et activités officiels devant débuter, mercredi matin à l'hôtel Sheraton à Alger.

La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, tiendra une table ronde autour du thème "L'économie créative inclusive", avec la participation des ministres de la Culture de plusieurs pays africains, de responsables de l'Afreximbank, de la CUA et du Secrétariat de la Zlecaf.

%

La cérémonie d'ouverture de ces journées aura lieu, mercredi après-midi à l'opéra d'Alger Boualem-Bessaih, animée par une pléiade d'artistes d'Algérie et de pays africains comme l'Afrique du Sud, le Kenya, Malawi et l'Ouganda, en présence de la championne olympique algérienne de boxe, Imane Khelif et de la championne tunisienne de tennis, Ons Jabeur.

Cette manifestation à la fois culturelle et touristique qui précède la Foire commerciale intra-africaine (IATF) prévue en septembre 2025, en Algérie, et qui se tient sous le slogan "Un peuple uni par la culture et créatif au service du monde", se veut une occasion importante pour faire connaitre les industries créatives et culturelles africaines, encourager les différents talents dans divers domaines de créativité des quatre coins du continent, promouvoir le débat entre les participants et offrir davantage d'opportunités commerciales entre les entreprises d'une part, et entre les entreprises et les gouvernements, d'autre part.

Dans ce cadre, des manifestations diverses seront organisées, telles que des expositions, des tables rondes, des conférences, des ateliers de formation dans le domaine de la musique et du cinéma, des œuvres artistiques, des expositions d'art et des défilés de mode, ainsi que des activités sportives et des visites sur les différents sites archéologiques et touristiques.

Outre l'organisation du Prix CANEX de l'édition littéraire en Afrique célébrant l'excellence littéraire dans le continent africain, la manifestation sera également marquée par "une cérémonie de remise des Prix "CANEX Shorts" (concours de courts métrages).

Cette manifestation continentale verra également l'organisation d'un défilé de mode "CANEX Fashion Show", qui regroupera plusieurs stylistes des plus innovants et créatifs, issus des quatre coins du continent et de l'étranger, qui exposeront leurs dernières créations dans le domaine de la mode, ainsi que des expositions commerciales dédiées aux entreprises, marques commerciales et aux organisations créatives, offrant des opportunités exceptionnelles de vente aux intéressés et aux visiteurs.

Le programme de cette manifestation a prévu également, une vitrine gastronomique en présence des plus célèbres cuisiniers africains et étrangers, à travers laquelle il sera procédé à un échange d'expertises et de recettes de la cuisine africaine entre ces cuisiniers.

Dans le cadre des journées "CANEX WKND 2024", le ministère de la culture et des arts a programmé des manifestations pour célébrer l'évènement, telles que la 7e édition du Festival culturel international "l'été en musique", qui se veut une occasion pour faire connaitre les jeunes talents et encourager la créativité dans une ambiance artistique et d'échange culturel, et ce avec la participation de plusieurs artistes africains et algériens.

En outre, le Théâtre national algérien (TNA), a prévu l'organisation de plusieurs spectacles artistiques jusqu'au 20 octobre, à la place Mohamed Touri, dans le cadre de la célébration de cette manifestation, tandis que des expositions d'arts seront organisées au niveau du Palais de la Culture Moufdi-Zakaria à Alger, du Centre des Arts et de la Culture Palais des Raïs (Bastion 23) et de la Villa Abdellatif, en sus de la projection de films à la salle Ibn Zeydoune.