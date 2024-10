Maroc: Conseil de l'Europe - Mise en avant à Strasbourg de l'expérience pionnière du pays en matière de gestions de l'eau

Strasbourg — L'expérience pionnière du Maroc en matière de gestion des ressources hydriques a été mise en avant, mardi à Strasbourg, à l'occasion de la 47è session du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe (CdE).

Intervenant dans les cadre des travaux de la Commission de la gouvernance, Fatna K'hiel, membre de la délégation marocaine prenant part à cette rencontre, a rappelé la politique des barrages adoptée par le Maroc depuis les années 60, soulignant qu'elle a permis au Royaume de s'ériger en modèle en matière de préservation et d'économie de cette denrée précieuse et de rationalisation de son usage.

La présidente du réseau marocain des femmes élues a souligné, en ce sens, l'importance de ces barrages dans la collecte des eaux pluviales, alors qu'au Maroc, comme partout ailleurs, le stress hydrique se fait de plus en plus sentir, faisant également écho de l'expérience du Maroc dans les domaines de désalinisation de l'eau de mer et de réutilisation des eaux usées.

Par ailleurs, la présidente de la commune de Arbaoua s'est attardée sur les effets du changement climatique sur les ressources hydriques, rappelant les récentes inondations enregistrées dans le sud marocain.

"Dans le désert de Merzouga, très prisé par les touristes et connu pour ses palmiers et ses dunes époustouflantes, des lacs gigantesques ont été formés suite à ces inondations, effet immédiat des changements climatiques, changeant complètement le paysage et le mode de vie de la région", a-t-elle indiqué.

Face à ce phénomène et afin de mieux préserver l'eau et assurer l'équilibre écologique, pour le bien des futures générations, l'ancienne secrétaire d'Etat à l'habitat a appelé à l'élaboration de stratégies universelles pérennes et à long terme, à travers le partage des expériences et le recours aux nouvelles technologies.

Outre Mme. K'hiel, la délégation marocaine qui participe aux travaux de la 47è session du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe (15-17 octobre) comprend le président de l'Association marocaine des présidents des conseils des préfectures et provinces, Abdelaziz Derouich, et les présidents des Régions de Dakhla-Oued Eddahab et de Rabat-Salé-Kénitra, respectivement Yanja El-Khattat et Rachid El-Abdi.

La délégation marocaine est composée également de Rahma Ouazzani Taibi (vice-présidente de la commune de Rabat) et le Secrétaire de la délégation, Mostafa Ameur.

Le Royaume participe à cette session en sa qualité de Partenaire pour la démocratie locale. Il a été le premier pays à obtenir ce statut auprès du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du CdE, lors de sa 36è session en avril 2019.

Ce statut offre aux pays du voisinage du Conseil de l'Europe un cadre privilégié de dialogue et de contacts institutionnels avec leurs homologues européens.