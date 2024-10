Maroc: La promotion de la santé mentale en débat à Salé

Salé — La promotion de la santé mentale a été au menu d'une rencontre organisée, mardi à Salé, à l'initiative de l'Association marocaine de planification familiale (AMPF), dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la santé mentale, célébrée le 10 octobre de chaque année.

Initié en partenariat avec le ministère de la Santé et de la Protection sociale, la Coalition marocaine de la santé mentale et de l'appui psychosocial -Coalition Al Amal-, l'Institut Danois contre la Torture "Dignity" et d'autres acteurs associatifs, cet événement vise à sensibiliser et à promouvoir la santé mentale, mobiliser les efforts pour soutenir les personnes confrontées à ce genre de pathologies ainsi qu'à promouvoir le droit à la santé mentale pour les populations en situation de vulnérabilité, notamment les adolescents et les jeunes.

Les participants à cette journée ont abordé plusieurs axes, notamment la situation de la santé mentale au Maroc y compris santé au travail et perspectives, outre la place de la société civile dans la promotion de la santé mentale dans le Royaume.

Intervenant à cette occasion, le directeur de l'épidémiologie et de la lutte contre les maladies au ministère de la Santé et de la Protection sociale, Mohamed El Youbi a passé en revue les déterminants et les facteurs de la problématique de la maladie mentale, mettant en garde contre toute "stigmatisation" des personnes souffrant ou susceptibles d'être atteintes de ces troubles.

Après avoir mis la lumière sur les spécificités des problèmes de santé mentale, M. El Youbi est revenu sur la mise en place d'une stratégie nationale contre les maladies mentales, faisant remarquer qu'un "changement de regard" vis-à-vis de ces maladies s'impose en urgence.

Dans une déclaration à la presse, la présidente de l'AMPF, Khadija El Ghalemi a souligné l'importance de la célébration de la Journée mondiale de la santé mentale au Maroc, avec un accent particulier sur l'apport de la Coalition marocaine de la santé mentale et de l'appui psychosocial, qui regroupe des acteurs associatifs de tous horizons.

"Cet apport multidisciplinaire (santé, justice, éducation, jeunesse,...) promet des résultats probants" a-t-elle dit, soulignant la nécessité d'une mutualisation des efforts de toutes les parties prenantes pour promouvoir la santé mentale au Royaume.

De son côté, Amal El Karouaoui de l'institut "Dignity" s'est arrêtée sur le rôle de la Coalition Al Amal dans la promotion de la santé mentale, à travers la mise en place de programmes thématiques pertinents, faisant part de l'engagement de l'Institut pour accompagner de pareilles initiatives, notamment en termes de formation et de renforcement des capacités.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale de sensibilisation (10-17 octobre) initiée par le ministère de la Santé et de la Protection sociale, avec pour objectif d'informer citoyens et professionnels de santé sur l'importance de la santé mentale.

Selon le ministère, l'offre de soins en santé mentale au Maroc inclut principalement 11 hôpitaux psychiatriques, 34 services de psychiatrie intégrés dans des hôpitaux généraux, offrant ainsi 2.260 lits, outre 4 établissements de réhabilitation psychosociale, et des équipes spécialisées comprenant 362 psychiatres et 1.301 infirmiers psychiatriques.