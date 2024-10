Maroc: Une délégation de la Conférence des maires des Etats-Unis s'informe de l'expérience marocaine en matière de gouvernance territoriale

Rabat — L'expérience marocaine en matière de gestion locale, de gouvernance territoriale et de décentralisation a été présentée, mardi à Rabat, à une délégation de la Conférence des maires des Etats-Unis en visite dans le Royaume.

Les acquis du Maroc en la matière ont été exposé à la délégation américaine, conduite par le président de la Conférence des maires des Etats-Unis et maire de la ville de Columbus (Ohio), Andrew Ginther, lors d'une rencontre au siège de l'Association Marocaine des Présidents des Conseils Communaux (AMPCC).

A cette occasion, le président de l'AMPCC, Mounir Laymouri, a indiqué que cette rencontre apporte une nouvelle pierre à l'édifice de la coopération bilatérale entre les conseils communaux du Maroc et les mairies des différentes villes et collectivités territoriales américaines, particulièrement en matière de démocratie locale, de gestion locale et de gouvernance territoriale.

M. Laymouri, également maire de la ville de Tanger, a souligné l'engagement du Royaume dans ces domaines, affirmant que le succès du modèle de développement des provinces du Sud du Royaume illustre "la ferme volonté de relever le défi du développement durable dans le cadre du système de décentralisation et de régionalisation avancée".

%

"Ce n'est pas un hasard si notre pays abrite le siège de l'organisation Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique (CGLU), a accueilli le Sommet Africités et la COP22", s'est-il réjoui, rappelant que le Maroc assure également la présidence du CGLU-Monde par le biais de l'AMPCC.

Pour sa part, le maire de la ville de Rabat, Fatiha El Moudni, a fait observer que cette visite permet d'explorer des opportunités concrètes à même de renforcer les liens entre les maires américains et les présidents des conseils communaux du Maroc, ainsi que de "tirer mutuellement profit de nos expériences au profit des générations à venir".

"Grâce à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi, plusieurs réformes et stratégies ont été initiées dans le but de renforcer la compétitivité et accélérer la croissance territoriale dans l'ensemble du pays", a-t-elle ajouté, précisant que la mission des maires est de répondre aux besoins des citoyens, en œuvrant pour des villes dynamiques, résilientes et inclusives.

Les membres de la délégation américaine ont, de leur côté, souligné "l'importance capitale" de la vision de Sa Majesté le Roi en matière de développement des villes marocaines, ajoutant que les maires des États-Unis et les présidents des conseils communaux du Maroc sont en première ligne pour répondre aux besoins de la population et la servir efficacement.

Ils ont évoqué les enjeux phares auxquels sont confrontées les villes américaines dans les domaines du logement, de la sécurité et de la mobilité, précisant que 50% de la population mondiale vit aujourd'hui dans des centres urbains et que ce pourcentage s'élèvera à 70 % d'ici 2050.

Les membres de la délégation américaine ont, par ailleurs, suivi un exposé sur la structure de l'AMPCC qui regroupe 1503 collectivités territoriales, ainsi que sur le cadre général de la décentralisation, les compétences des conseils communaux, les missions et les activités de l'Association.

L'AMPCC s'assigne pour objectifs de créer des liens de solidarité entre les Présidents des Conseils Communaux afin de renforcer leur rôle d'acteurs de développement local, et de renforcer la coopération entre les collectivités au niveau national et favoriser l'échange d'expériences et de bonnes pratiques.