Algérie: Ouverture à Alger de la Foire nationale de commercialisation des produits de la femme rurale

Alger — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouter Krikou a présidé, mardi au centre commercial de la Grande poste (Alger), l'ouverture de la Foire nationale de commercialisation des produits de la femme rurale, à l'occasion de la Journée internationale des femmes rurales.

Ont assisté à l'ouverture de cette Foire, qui a pour slogan "Femme rurale, persévérance et création", les ministres du Tourisme et de l'Artisanat et de l'Environnement et des Energies renouvelables, respectivement Mokhtar Didouche et Fazia Dahleb, le Conseiller du Président de la République, chargé des Organisations non gouvernementales (ONG) et des droits de l'homme, Hamid Lounaouci, ainsi que des représentants d'organismes et d'organisations nationales.

Elle a rappelé le programme intersectoriel lancé en 2021 en application des instructions du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune qui a pour objectif de "renforcer les efforts de manière à appuyer l'adhésion des femmes dans le processus de la production nationale, notamment la femme rurale et la femme au foyer".

Ce programme, qui comprend plusieurs axes, dont la formation, l'accompagnement et la sensibilisation, en vue d'encourager les femmes à créer des activités économiques et des micro-entreprises, a permis l'élaboration du "Guide des femmes exceptionnelles", qui contient les mécanismes d'accompagnement au profit de la femme productrice rurale ainsi que la femme au foyer, et ce dans le cadre du développement de l'entrepreneuriat féminin.