Cote d'Ivoire: Promotion de l'intelligence économique - Le gouvernement élabore un plan d'action

Le gouvernement ivoirien, à travers le ministère de l'Économie, du Plan et du Développement, s'est engagé à promouvoir la veille stratégique et l'intelligence économique en tant qu'outils d'innovation et de gouvernance dans les projets et programmes de développement.

C'est ainsi que le Bureau national de la prospective et de la veille stratégique (Bnpvs) a organisé un atelier de l'élaboration d'une Stratégie nationale d'intelligence économique (Snie). Du 10 au 12 octobre à Grand-Bassam, cette rencontre a permis aux principaux acteurs de la Snie de proposer une Snie pour la Côte d'Ivoire. Cette action en matière de gouvernance vise à garantir la sécurité économique de l'État ivoirien et à favoriser le développement d'une culture d'anticipation et de résilience aux chocs exogènes, à travers un triple processus de veille, de protection et d'influence.

À l'ouverture de ce séminaire, le 10 octobre, le directeur de cabinet adjoint du ministère de l'Économie, du Plan et du Développement, Prof. Kouakou Clément, a déclaré que la Côte d'Ivoire est engagée dans une dynamique de transformation structurelle de son économie par l'industrialisation. « La Stratégie nationale d'intelligence économique, en proposant des orientations stratégiques destinées à améliorer la gouvernance économique, offre une nouvelle opportunité pour créer un second miracle économique », a-t-il fait savoir. Et de déclarer que l'intelligence économique va permettre de « bâtir cette nation puissante industrielle souhaitée à l'horizon 2040 dans l'étude nationale prospective Côte d'Ivoire 2040 ».

À l'en croire, le gouvernement fonde de grands espoirs sur cette Snie. C'est pourquoi, Prof. Kouakou Clément a félicité et encouragé le Bureau national de la prospective et de la veille stratégique, qui réalise des avancées remarquables dans l'accomplissement de ses missions, en dépit de la raréfaction des ressources financières. Occasion pour le directeur de cabinet adjoint d'exhorter le secrétaire général à s'impliquer davantage dans la mobilisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre urgente de la Stratégie nationale d'intelligence économique.

Quant au secrétaire général du Bnpvs, Fotien Horoscope Séraphin Pierre, chef de département veille stratégique, il a indiqué que « la Stratégie nationale d'intelligence économique représente un jalon crucial dans la quête de compétitivité et de souveraineté économique ».

Dans un monde globalisé où l'information est un levier de puissance, il est impératif pour chaque nation de se doter des outils nécessaires, en vue d'anticiper les risques, de saisir les opportunités et de protéger son patrimoine matériel et immatériel. La formation des parties prenantes a été assurée par le consultant Stéphane Yao et le groupe d'experts du Bnpvs qui a travaillé à consolider la Stratégie nationale d'intelligence économique, représenté par l'expert Abbass Sanoussi.