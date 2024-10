Cote d'Ivoire: Lutte contre l'analphabétisme - Cissé Cheick Sallah nommé ambassadeur

Le célèbre taekwondoïste ivoirien, Cissé Cheick Sallah, médaillé de bronze lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, a été désigné ambassadeur de la lutte contre l'analphabétisme. Cette nomination a été officialisée ce lundi 14 octobre 2024, à l'issue d'une rencontre avec la Ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, le Professeur Mariatou Koné.

« C'est avec plaisir que j'accepte de contribuer à l'éducation en étant ambassadeur de la lutte contre l'analphabétisme », a déclaré le champion, visiblement honoré de cette mission. Avec ce nouveau rôle, Cissé Cheick Sallah s'engage à promouvoir la vision du gouvernement ivoirien, qui vise à réduire significativement le taux d'analphabétisme dans le pays.

Reconnu pour sa carrière exceptionnelle, qui compte trois médailles d'or, trois médailles d'argent, et une médaille de bronze, le taekwondoïste incarne un modèle de persévérance et de réussite pour la jeunesse ivoirienne. En plus de son impressionnant parcours sportif, Cissé Cheick Sallah a récemment publié un ouvrage intitulé *Grands coups, Grand destin*, qu'il a présenté à la Ministre Mariatou Koné, qu'il surnomme affectueusement « ma maman ».

La Ministre de l'Éducation nationale, Professeur Mariatou Koné, a salué cette nomination : « Cissé Cheick Sallah est un modèle pour la Côte d'Ivoire et même pour le monde. Je suis heureuse qu'il ait accepté notre proposition afin d'encourager ses frères et soeurs à apprendre à lire et à écrire. »

Le choix de Cissé Cheick Sallah pour cette mission est un symbole fort, visant à inspirer et à mobiliser la population, en particulier les jeunes, dans la lutte contre l'analphabétisme.