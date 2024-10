Algérie: Journée internationale des femmes rurales - Le soutien de l'Etat pour le renforcement des performances réalisées souligné

Alger — Le soutien qu'accorde l'Etat pour le renforcement des performances réalisées par les femmes rurales, ainsi que l'engagement du ministère de l'Agriculture et du Développement rural dans l'accompagnement de leurs projets économiques et sociaux, ont été soulignés, mardi à Alger, à l'occasion de la cérémonie de célébration de la Journée internationale des femmes rurales, organisée par le ministère de l'Agriculture, en présence de femmes rurales venues de différentes régions du pays.

Célébré le 15 octobre de chaque année, l'évènement, lancé par le directeur général de la production agricole auprès ministère de l'Agriculture et du développement rural, Messaoud Bendridi, au niveau de l'Institut de technologie moyen agricole spécialisé (ISTAS) à Alger, a été organisé sous le thème : "la formation, clé de l'adaptation, de l'innovation et des défis de la femme rurale pour un développement agricole durable".

Rappelant le rôle de la femme rurale en tant qu'acteur clé dans le renforcement de la sécurité alimentaire, M. Bendridi a affirmé le soutien qu'accorde l'Etat pour renforcer les performances réalisées par les femmes rurales.

Il a également insisté sur le rôle des instituts agronomiques dans l'accompagnement des femmes rurales dans le développement de leurs activités agricoles, notamment en matière de normes et de commercialisation de leurs produits, citant comme exemple "les produits de qualité" proposés par ces femmes dans une exposition organisée en marge de cet évènement.

%

Intervenant à cette occasion, la présidente de la cellule nationale d'encadrement des femmes rurales au niveau de l'Institut national de vulgarisation agricole (INVA), Mme Nabila Khalfaoui, a souligné le rôle crucial de la formation dans le lancement, par les femmes rurales, de projets économiques et sociaux, insistant sur l'engagement du ministère de l'Agriculture et du Développement rural dans l'accompagnement de ces femmes dans leurs projets.

Elle a, dans ce sens, assuré du soutien de la cellule qu'elle préside, à travers ses antennes dans les 58 wilayas, aux femmes rurales, ainsi que celui apporté à cette catégorie de femmes par les chambres d'agriculture, des conservations des forêts, et les directions des services agricoles de wilayas.

Mme Khalfaoui a, dans ce sens, annoncé que 90 femmes des wilayas de Béni Abbès, Laghouat et Tissemsilt ont bénéficié d'une formation sur les pratiques agricoles et la transformation des produits des arbres fruitiers, entre octobre 2023 et mars 2024. Ces formations se sont conclues par une initiation à l'entrepreneuriat et aux énergies renouvelables, avec la distribution de 1800 arbres fruitiers et un soutien matériel, incluant des outils agricoles.

Par ailleurs, cette journée a été une occasion aux participantes, venues de différentes régions du pays, de présenter leurs produits. Hassina, une informaticienne de Bouira, devenue savonnière, a réussi à vendre ses produits traditionnels en Chine, en Turquie et en France. Djamila, également originaire de Bouira et spécialisée dans la production de pâtes à base de blé dur et d'autres céréales, et Hamida, apicultrice de Boumerdes, ont aussi partagé leurs réussites. Farah, d'Alger, s'est consacrée à la transformation artisanale de fruits et légumes, en privilégiant des recettes sans conservateurs ni arômes, destinées aux épiceries fines.