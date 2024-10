Algérie: Journée internationale des femmes rurales - Diverses manifestations à Ouargla et à Touggourt

Ouargla — Diverses manifestations ont été organisées, mardi dans les wilayas d'Ouargla et Touggourt, à l'occasion de la Journée internationale des femmes rurales, a-t-on appris des organisateurs.

L'évènement a été marqué à Ouargla par l'organisation d'une exposition dédiée à la commercialisation des produits de la femme rurale au niveau du centre culturel islamique, à l'initiative de la direction locale de l'action sociale et de la solidarité (DASS), et ce avec la participation de 25 artisanes activant dans différents métiers, a indiqué le directeur du secteur, Ahmed Sakhi.

Parmi ces métiers figurent, le tissage, la couture, l'extraction des huiles végétales, la fabrication des produits de beauté ainsi que des modèles d'entreprises créées par des femmes qui ont réussi dans divers projets d'entrepreneuriat, notamment la fabrication d'aliments de bétails et l'aquaculture intégrée à l'agriculture, a-t-il expliqué.

Plusieurs femmes entrepreneures ont bénéficié de la formation, l'accompagnement et le financement de leurs projets dans le cadre des efforts déployés par l'Etat pour le renforcement de l'intégration de la femme rurale et de la femme au foyer dans l'économie nationale, a ajouté M. Sakhi.

Le programme comprend également l'organisation de sessions de formation destinées aux femmes désireuses de lancer leurs micro-projets, dont l'encadrement est assuré par des femmes entrepreneurs et des cadres relevant de l'agence de développement social (ADS), la chambre de l'artisanat et des métiers (CAM) et la direction de la formation et de l'enseignement professionnels (DFEP), a-t-il poursuivi.

A Touggourt, une activité similaire s'est ouverte au hall de la commune du chef-lieu de wilaya. Inaugurée par les autorités locales, cette exposition a regroupé 53 femmes artisanes qui ont proposé une gamme de produits de l'artisanat traditionnel, à l'instar de la broderie, la vannerie, le tissage et les produits cosmétiques bio.

La cheffe de la cellule de la femme rurale à la conservation locale des forêts, Siham Babaarbi a, à cette occasion, fait savoir qu'un programme riche et varié comportant des cycles de formation au profit des femmes rurales dans certains domaines ayant trait à l'activité agricole, dont l'aviculture, l'aquaculture, l'apiculture, la culture des plantes médicinales et aromatiques, la fabrication de fromage et l'extraction des huiles végétales.

Ce programme qui englobe tous les acteurs, vise l'amélioration des capacités productives de la femme rurale et de la femme au foyer ainsi que le renforcement de leur rôle dans le développement socio-économique, a-t-elle souligné.

