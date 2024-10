Madagascar: Karting-4e Grand Prix - Belle bagarre en perspective à Imerintsiatosika

Le club Serana Racing Kart organisera ce dimanche 20 octobre 2024 une épreuve de vitesse sur Rotax sur le Circuit International de Karting d'Imerintsiatosika, d'une longueur de 1300mx8m. Cette épreuve, comptant pour le quatrième Grand Prix, se déroulera conformément aux règlements sportifs et techniques de karting 2024 de la Fédération du Sport Automobile Malagasy.

La course est ouverte à tous les pilotes titulaires d'une licence nationale de karting FSAM, d'une licence étrangère valide pour 2024, ainsi qu'aux pilotes licenciés d'un pays membre du C.I.K.L. Les courses du Championnat de Madagascar de Karting sont réservées aux possesseurs de karts conformes au règlement technique FSAMIK/FIA 2024.

Tous les karts doivent être équipés d'un système de transpondeur MyLaps, un système de chronométrage reconnu par la FSAM et testé avec succès dans les voitures. Les pilotes doivent se conformer au règlement pour pouvoir prendre le départ des courses. Le club S.R.K se réserve le droit de refuser l'inscription d'un pilote sans avoir à en justifier la raison.

Trois catégories sont concernées : l'élite, pour les pilotes confirmés de 14 ans et plus, la catégorie junior pour les pilotes confirmés de 12 ans et plus, et la catégorie minime pour les pilotes confirmés de 9 ans et plus. Les droits d'engagement s'élèvent à 350,000 ariary. La liste des engagés sera publiée le 18 octobre 2024 et transmise aux opérateurs informatiques de la fédération. Les trois premiers de chaque catégorie remporteront chacun un trophée, qu'ils soient pilotes féminins ou masculins.