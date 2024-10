Madagascar: Mahajanga - Pénurie d'eau dans plusieurs quartiers

Le cauchemar revient pour les habitants de plusieurs quartiers de Mahajanga depuis quelques jours. L'approvisionnement en eau de la Jirama a été interrompu depuis lundi matin très tôt. Cela fait maintenant plus d'une journée que l'eau fait défaut dans les foyers. Les abonnés ont beaucoup de difficultés pour faire face à leur besoin quotidien.

En cette période de forte chaleur, les habitants prennent d'habitude plus de trois douches par jour, en moyenne. Aujourd'hui, ils ont dû limiter la fréquence pour des raisons d'économie d'eau.

Aucune goutte d'eau n'est sortie des robinets dans les fokontany de Mahavoky atsimo, Tsaramandroso ambony et alentours, Androva, Mangarivotra et d'autres fokontany. Le kiosque à eau situé devant le croisement du bloc administratif à Ampisikina vers le plateau des tombes est fermé depuis lundi. D'habitude, il est ouvert dès le matin et jusqu'à tard le soir. Mais depuis hier, les pompes sont à sec, tout comme les bornes-fontaines publiques.

« Nous nous sommes levés très tôt, vers 4h du matin, pour aller chercher de l'eau à Tsaramandroso ambany. Nous avons transporté les bidons jaunes dans une brouette. Je suis revenu à 5h 30 », a expliqué un père de famille habitant à Mahavoky atsimo.

Les habitants du fokontany de Mahabibokely sont complètement privés d'eau depuis trois ans. « Cela va faire plus de trois ans que nous n'avons plus d'eau de la Jirama. Heureusement, nos voisins qui utilisent une pompe à eau électrique nous laissent puiser chez eux depuis tout ce temps. Ils nous ont aidés durant la construction de notre maison », a déclaré une personne âgée.

Ces quartiers privés d'eau se trouvent surtout en hauteur. Cependant, la vétusté des conduites et infrastructures de la Jirama est l'une des principales causes de cette pénurie depuis des années. De plus les fréquentes coupures d'électricité, dues à l'économie de carburant et à un manque de moyens financiers, ne sont pas à écarter. Du côté de la Jirama, aucune explication n'a été fournie concernant les raisons de cette pénurie « mortelle ».