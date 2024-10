Sénégal: Etats généraux de l'industrie, du commerce et des Pme-Pmi - Dr Serigne Guèye Diop décline 4 axes majeurs

Suite à la présentation du Référentiel de politique publique « Sénégal 2050 », le ministère de l'Industrie et du Commerce va lancer les États Généraux de l'Industrie, du Commerce et des PME-PMI, jeudi 17 et vendredi 18 octobre 2024 au Centre International de Conférence Abdou Diouf de Diamniadio (CICAD). En prélude à cet événement, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Dr Serigne Gueye Diop a tenu une conférence de presse hier, mardi 15 Octobre.

Le ministre de l'Industrie, du commerce et des Petites et moyennes entreprises a fait face à la presse hier, mardi 15 octobre, pour annoncer les états généraux du secteur. Ces « assises » qui se tiendront les jeudi 17 et vendredi 18 octobre vont réunir 1000 personnes pour une réflexion autour de quatre axes à Diamniadio. « Il s'agit de la gouvernance qui est déjà en cours. L'aménagement du territoire inclut le plan économique. Il faut des zones de travail, des zones industrielles. On veut construire des villes autour de la fonction de travail. Cela veut dire qu'il faut des zones de travail, et des usines dans les zones, des projets agricoles, des projets dans tous les domaines », a relevé le ministre.

Il a souligné l'importance de s'appuyer sur les huit pôles du projet qui couvrent l'ensemble du territoire, avec leurs apports et forces. Autre aspect, l'industrialisation qui, selon lui, est effectivement la solution par laquelle beaucoup de ces problèmes seront résolus.« Vous avez vu que notre pays est encore resté à 24-25% de la part de l'industrie qui touche du PIB, ce qui est extrêmement important. Alors l'objectif, c'est effectivement d'augmenter ce volume lié à l'industrialisation, de développer l'industrialisation à travers le pilier agropole, c'est-à-dire la production agroalimentaire.

On aura 8 agropoles dans un premier temps, dans les 8 pôles du projet. Ensuite, il y a aussi les zones économiques spéciales, les zones industrielles avec l'agro-industrie qui va s'occuper de l'industrie pure, qui va aussi être un de ces 8 pôles », indique-t-il. Il informe qu'il sera aussi question de développement commercial avec le développement de boutiques de référence. « Il faut moderniser les commerces à travers les supermarchés, mais aussi à travers les boutiques de référence à l'image des Sonadis avec des prix fixés, assez bas. Au-delà, la construction de supermarchés africains, sénégalais, est prévue.

Ces supermarchés seront liés à la production des agropoles, à travers les zones industrielles », a-t-il fait savoir. Le foncier sera aussi au cœur de ces états généraux. Dans ce contexte, Serigne Guèye Diop pense qu'il faut une intégration des collectivités locales qui détiennent le foncier. Ainsi, il a lancé un appel aux régions, aux maires, aux gouvernements, aux différentes associations, au monde rural, au monde également industriel. Selon lui, les collectivités territoriales ont un rôle primordial à jouer dans le domaine.

« Ces états généraux permettront de déterminer le rôle des maires dans cette industrialisation, le développement en tout cas de tout ce qui est activité économique. Les maires jusqu'ici ont été un peu relégués à ce rôle purement administratif, alors que maintenant, ils ont un rôle actif dans ce développement-là », soutient-il. A la suite des états généraux, des comités régionaux de développement se tiendront au niveau des différents pôles. Cela, dans le cadre de la démarche inclusive.

« Pour développer l'économie, il faut le faire avec tout le monde. Nous allons faire des CRD avec le gouvernement, autour du gouvernement, avec les maires qui détiennent les terres, avec également les chambres de commerce et les chambres de métiers, les acteurs territoriaux de l'économie. On ne peut rien faire tant que ces acteurs de l'économie ne sont pas justement impliqués », a souligné le ministre.